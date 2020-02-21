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通緝10年躲疫情回台投案 桃檢首度啟用視訊偵訊

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃檢首度啟用視訊開庭，此為偵查庭示意圖。記者曾健祐／攝影
桃檢首度啟用視訊開庭，此為偵查庭示意圖。記者曾健祐／攝影

鄭姓男子涉及詐欺、偽造文書遭檢方通緝近10年，躲藏大陸多時卻因為當地疫情嚴重，主動表示要回台投案，但依規定從大陸返台得隔離14天，加上為避免接觸傳染，桃園地檢署今上午首度啟用「視訊開庭」，透過通訊軟體和在航警局拘留的鄭男對話，訊後命他限制住居出境、出海。

據了解，鄭男因涉及多起詐欺相關案件，經當事人提告，檢方傳喚未到，且鄭涉案件數多，2010年間就陸續被桃檢3名檢察官發布通緝，而這10年來鄭都在大陸上海等地生活，並未返台面對司法程序。

但因新冠肺炎疫情嚴重，鄭日前找了律師聯絡航警局，主動表示有意願回台投案，昨天已經從上海返抵國門，隨即由航警逮捕，由於鄭從疫區入境，依規定必須隔離14天，桃園地檢以鄭涉案程度、降低直接接觸提高感染風險，首度啟用視訊偵訊。

桃檢選在內勤第3偵查庭，與人在航警刑大的鄭，雙方機關各創設1個通訊軟體帳號，視訊過程也全程錄音錄影，比照正常開庭程序，今上午協調由其中1名對鄭發布通緝的檢察官統籌，訊後考量案情、涉案狀況等，諭知鄭限制住居、出境出海，隔離14天後將進一步傳訊到庭。

通緝 疫情 新冠肺炎

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