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林益世申報財產不實案 最高行政法院發回

中央社 / 台北21日電
行政院前秘書長林益世擔任立委期間涉收賄且漏報賄款所得，遭監察院裁罰新台幣400萬元。聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影
行政院前秘書長林益世擔任立委期間涉收賄且漏報賄款所得，遭監察院裁罰新台幣400萬元。聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影

行政院前秘書長林益世擔任立委期間涉收賄且漏報賄款所得，遭監察院裁罰新台幣400萬元，林益世興訟抗罰，原審判敗訴而提起上訴，最高行政法院今天廢棄原判決，發回原審法院。

最高行政法院發布新聞指出，林益世於擔任立法院第七屆立法委員期間（民國97年2月1日至101年1月31日），依公職人員財產申報法應向監察院辦理定期財產申報，監察院認為林益世在99年底申報財產時，故意隱匿財產為不實申報折合新台幣6300萬元，監察院於104年12月7日裁處罰鍰400萬元。

林益世不服，提起訴願，監察院於105年3月24日訴願決定撤銷，並經調查後認定，林益世明知於申報基準日有陳啟祥所交付的新台幣2000萬元、美金95萬元及美金31萬7500元，合計約新台幣6000萬元，這些錢受林益世支配與管理，就屬實質所有財產；林益世卻未據實申報，明顯故意隱匿而為不實申報，因此於105年7月7日重為裁處罰鍰400萬元。

林益世不服，循序提起訴願敗訴，再提行政訴訟，原審台北高等行政法院於107年7月26日判林益世敗訴；林益世不服提起上訴，由最高行政法院審理。

最高行政法院認為，美金31萬7500元部分，原審未依職權調查確認，卻逕自認定林益世是違反財產申報法第12條第1項「故意隱匿財產為不實之申報」，而非第3項「故意申報不實」，有判決不適用法規及適用不當的違背法令，因此將原判決廢棄，發回原審法院。

林益世 監察院 財產申報

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