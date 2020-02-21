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臉書、IG亂傳新冠肺炎假訊息 桃園3男1女下場超慘

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
檢方查出4人轉傳或PO文有關新冠肺炎疫情不實訊息，依傳染病防治法予以3人緩起訴，另1人向法院聲請簡易判決處刑。記者曾健祐／攝影
檢方查出4人轉傳或PO文有關新冠肺炎疫情不實訊息，依傳染病防治法予以3人緩起訴，另1人向法院聲請簡易判決處刑。記者曾健祐／攝影

新冠肺炎延燒，桃園陸續傳出有民眾散布不實疫情訊息遭法辦，近期包括朱姓男子等4人，各自在IG、臉書上轉貼某醫院、診所出現確診病例，或指稱「病情延展速度已是新聞播報也跟不上」，檢方以4人涉犯傳染病防治法，予以3人緩起訴命支付公庫3至12萬元，另1人聲請簡易判決處刑。

桃園地檢指派民生犯罪組檢察官廖晟哲、陳書郁偵辦，查出朱男（22歲）、張女（22歲）今年1月30日在IG社群網站上，分別以公開帳號轉貼「中壢天晟醫院已經有武漢肺炎的病患出現了，請大家注意，不要亂跑，少出入公共場所」等不實疫情訊息。

另許男（34歲）則在今年1月28日在臉書社群網站上，發表「目前山仔頂已發現第一起武漢肺炎 通報單位為勇信診所 ＃防疫措施＃千萬做好」不實訊息。

而林男（23歲）於1月31日晚上同樣在臉書上，張貼「昨晚聽署桃急診醫生一線情報 前天桃園已有10幾人確診武漢肺炎 病情延展的速度可說是已是新聞播報也跟不上之快 所以說自身安危還是得靠自己謹慎 。」

林PO文還提到「如果只是一昧聽信第三方消息來確認周遭環境，可能將自己暴露在危險之中還渾然不知 提醒各位桃園朋友 口罩一定要帶 隨時注意身體狀況」等不實疫情訊息。

檢方認為，朱等4人均涉犯傳染病防治法第63條散佈有關傳染病流行疫情不實訊息等罪，考量朱、張及許坦承犯行，並主動刪除文章，或在社群網站中澄清，犯後態度良好，予以3人緩起訴，各命向公庫支付3至12萬元，至於林因犯後否認，考量涉案程度等，依同法向法院聲請簡易判決處刑。

新冠肺炎 疫情 假訊息

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