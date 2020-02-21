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被蔡清祥「一句話」說服 周章欽將掌北檢：全力以赴
法務部檢審會今天通過全國檢察長人事案，高雄地檢署檢察長周章欽調任台北地檢署檢察長。人事消息一出，周章欽低調表示，既然受長官提拔，就會全力以赴，強調到任北檢後，將會著重「團隊辦案」，力求嚴謹。
外界盛傳，周章欽曾萌生退意，他坦言，確實想退休，但被法務部長蔡清祥一句「留下來，多做一些事」說服，想到過去多受老長官提拔，決定留下來，「長官提拔，我就全力以赴。」
台北地檢署素有「天下第一檢」稱號，重要性可見一斑，目前北檢正著手偵辦「國安私菸」、「卡神楊蕙如」、「王立強共諜」等囑目案件，周章欽表示，還是著重「團隊辦案」，另外強調，偵辦過程務必要嚴謹掌握證據，無論最後偵結結果如何，都得講求程序正義。
檢審會今天通過的新任檢察長名單是台灣高檢署檢察長邢泰釗、台北地檢署檢察長周章欽、新北地檢署檢察長王文德、桃園地檢署檢察長王俊力、新竹地檢署檢察長郭永發、台中地檢署檢察長毛有增、南投地檢署張曉雯。
另外，新名單還有，雲林地檢署檢察長洪家原、台南地檢署檢察長葉淑文、高雄地檢署檢察長莊榮松、橋頭地檢署檢察長洪信旭、屏東地檢署檢察長黃謀信、台東地檢署檢察長陳松吉、花蓮地檢署檢察長俞秀端、澎湖地檢署檢察長李嘉明、金門地檢署檢察長張云綺、連江地檢署檢察長張介欽，共17人；到任日還沒底定。
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