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新冠肺炎假訊息亂竄 調查局北中南逮6人
新冠疫情持續延燒，自彰化白牌計程車司機確診死亡後，網路社群流竄大量不實訊息，甚至藉該司機及接觸的浙江台商大作文章，調查局為遏止不實疫情假訊息干擾防疫作業， 昨天至今天連續在北中南查獲4起假訊息案，均依違反傳染病防治法送辦。
調查局南機站發現，近期有人於LINE社群謠傳，「武漢台商有去左營大路上的彭賢禮皮膚科看病…與楠梓後昌路一位女性打麻將，出現發燒症狀在海總掛急診，已被隔離觀察。昨日九點多海總急診室已經封起來了…高雄市已經進入一級防疫狀態！」。
經溯源確認，消息是高雄廖姓市民散布，南機站今日約談廖到案，證實確有散布不實假訊息，訊後依違反傳染病防治法移送法辦。
還有民眾在LINE謠傳，「武漢肺炎1月27日確診第五例在和美北環和興診所，是和美人，全家已在彰基隔離」，經彰化縣調查站追查，確認是彰化縣謝姓、王姓市民散布，今天約談2人到案，證實有散布不實訊息。
此外，彰化縣調查站另發現，有民眾透過LINE謠傳1個36秒的錄音檔，內容指「昨天在秀傳去世的那位住崙平、751的司機，有去過蔡文瑞耳鼻喉科…整個彰化市要封鎖了…開始全省載客，大富豪公告休息了…還有全國…秀傳又中…」，今天同步約談葉姓、蔡姓縣民到案。
新北市調查處則查出，有民眾利用LINE轉發謠言，指「武漢肺炎第20例死亡患者前幾天還在車行載客，全彰化縣封鎖，秀傳又中，彰化要死了」，經溯源確認是新北范姓市民散布，昨天約談范到案說明，范坦承有轉貼不實訊息。
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