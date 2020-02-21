新冠肺炎延燒 通緝男逃回國立即遭逮

新冠肺炎疫情延燒，彰化一名被通緝的簡性男子，趕在本月9日小三通通航前訂票逃回國，沒想到警方早已掌握行蹤，男子從金門入關就被逮，檢察官訊問後雖無保請回，但考量簡男須居家隔離14天，由警方陪同回家，避免發生不必要意外。

簡姓男子曾因財務問題被告，檢方屢傳未到，去年11月遭通緝，目前中國疫情失控，他怕到時困在疫區無法回家，本月6日透過小三通回到金門，但一出關就因通緝犯身分被逮，當時雖然沒有發燒等症狀，但因疫情延燒，警方不敢大意，當天就訂機票飛回台南，簡男被送到彰化地檢署歸案。

檢方為減少簡男與其他人接觸機會，未讓他進拘留室，簡男稱因人在中國，不知道自己被通緝，偵訊後被無保請回，警方陪同他回到南部家中。

新冠肺炎期間，彰化地檢署在正門設置體溫量測站，第一線執勤人員包括法警、書記官、檢察官也都戴口罩，防範疫情，彰化地院也安排人力在門口幫民眾量體溫，至於開庭須不須要戴口罩，由法官各自決定，但書記官因距離民眾較近，大都會戴口罩上工。