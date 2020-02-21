通姦罪違憲？大法官3月底開庭辯論

苗栗地院苗栗簡易庭法官在審理一起妨害婚姻案時，認為刑法第239條「通姦罪」規定有牴觸憲法基本人權保障、基本人權限制疑義，聲請釋憲。大法官今決定在3月31日上午9點行言詞辯論。

刑法第239條規定「有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」

大法官列出此次憲法法庭的重點題綱包括：

(一)刑法第239條部分 １、刑法第239條之立法目的為何？其係為保障何種法益或基本權利而設？又因此限制或侵害人民何種基本權利？其審查基準為何？ ２、刑法第239條處罰婚外性行為之手段，是否有助於所揭目的之達成？手段與目的間是否存有一定關聯性？ ３、本院釋字第554號解釋有無變更解釋之必要？ (二)刑事訴訟法第239條但書部分 １、刑事訴訟法第239條但書之立法目的為何？其係為保障何種法益或基本權利而設？又因此限制或侵害人民何種基本權利？其審查基準為何？ ２、刑事訴訟法第239條但書之手段，是否有助於所揭目的之達成？手段與目的間是否存有一定關聯性？

釋字第554號解釋曾對「刑法第239條對通姦、相姦者處以罪刑，是否違憲？」作出合憲性解釋，當時解釋文指婚姻與家庭為社會形成與發展的基礎，受憲法制度性保障，婚姻制度植基於人格自由，具有維護人倫秩序、男女平等、養育子女等社會性功能，國家為確保婚姻制度之存續與圓滿，可制定相關規範，約束夫妻雙方互負忠誠義務。

解釋文也提到，性行為自由與個人的人格有不可分離的關係，雖可自主決定是否及與何人發生性行為，但依憲法第22條規定，在不妨害社會秩序公共利益的前提下，才受保障。性行為自由與否，應受婚姻與家庭制度制約。

而在婚姻關係中，配偶一方與第三人間性行為要如何限制，以及違反者是否罪刑相加，當時大法官認為各國國情不同，應由立法機關衡酌定之，並認為刑法第239條對通、相姦者的處罰合憲。

刑法第二百三十九條對於通姦者、相姦者處一年以下有期徒刑之規定，固對人民之性行為自由有所限制，惟此為維護婚姻、家庭制度及社會生活秩序所必要。為免此項限制過嚴，同法第二百四十五條第一項規定通姦罪為告訴乃論，以及同條第二項經配偶縱容或宥恕者，不得告訴，對於通姦罪附加訴追條件，此乃立法者就婚姻、家庭制度之維護與性行為自由間所為價值判斷，並未逾越立法形成自由之空間，與憲法第二十三條比例原則之規定尚無違背。