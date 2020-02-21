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路燈漏電！他遭電擊後猛抓睪丸、吃蠟筆 獲國賠1761萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
吳姓男子和朋友在新竹縣新豐鄉三元宮旁的公園嬉戲、砸水球，路燈卻漏電，他遭電擊後因缺氧性腦病變導致認知受損、軀幹肌力不足，還出現「猛抓生殖器」的行為。新竹地院判鄉公所應賠償吳1761萬元，鄉公所上訴，台灣高等法院駁回。記者王宏舜／攝影
吳姓男子和朋友在新竹縣新豐鄉三元宮旁的公園嬉戲、砸水球，路燈卻漏電，他遭電擊後因缺氧性腦病變導致認知受損、軀幹肌力不足，還出現「猛抓生殖器」的行為。新竹地院判鄉公所應賠償吳1761萬元，鄉公所上訴，台灣高等法院駁回。記者王宏舜／攝影

吳姓男子2015年和朋友在新竹縣新豐鄉三元宮旁的公園嬉戲、砸水球，路燈卻漏電，他遭電擊後倒地不起，朋友們趕緊打電話向119求援；吳原本被電到呈植物人狀態，甦醒後仍因缺氧性腦病變導致認知受損、軀幹肌力不足，還出現「猛抓睪丸」的行為。家屬請求國家賠償2935萬元，新竹地院判負責管理的新豐鄉公所應賠償1761萬；鄉公所上訴，台灣高等法院駁回。

吳事發時僅18歲，2015年10月3日傍晚，他和朋友在公園玩砸水球，公園內有座水泥洗手台，旁邊有路燈，他卻被電擊到沒了呼吸心跳，病情回穩後卻失語症、無法獨立行走，日常生活都需要別人幫助，也被法院裁定為受監護宣告之人。

家人說，吳不但無法自理生活，上學還會吃同學蠟筆、彩色筆，甚至把石頭、樹葉往嘴裡塞，手也一直抓睪丸，情緒一下生氣一下亢奮，會大聲喝斥、用力抓人。

吳家人認為路燈是新豐鄉公所設置、管理的公共設施，卻沒妥善保養、維護、防護，才會讓路燈漏電，請求醫療費用、勞動力減損和非財產上損害共2935萬元。

路燈位在洗手台右側，上頭有裸露鋼纜垂落到地面乙節，垂落的鋼索共有2根，其中一根比較短，懸在半空中，另一根比較長，並垂在洗手台水槽旁邊的地面上，沒有包覆外皮。高院認為路燈的管理有缺失，才會造成漏電，吳求償有據。

高院計算吳已支出的看護費、醫療單據和評估將來要支出的看護費、門診與勞動力減損，認為鄉公所應賠他2180萬元，而吳沒上訴，一審只判鄉公所賠1761萬，因此駁回鄉公所上訴。

高院認為，吳赤腳在公園遊玩，沒違反公園功能，而路燈周圍沒有警告民眾有電線鋼纜垂落或漏電，也沒禁止民眾玩水、拖鞋，吳觸電明顯猝不及防。

新竹 台灣高等法院

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