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竹縣府服務多年 消保官、環保局代理局長涉貪瀆案
新竹縣政府消保官辦公室、縣環保局、新湖地政事務所等單位疑涉入貪瀆案，昨遭新竹地檢署、法務部廉政署搜索，帶回黃姓建商等多人偵辦，環保局代理局長羅仕臣15萬元交保，消保官羅鈞盛遭收押，這起貪瀆案一口氣將兩名新竹縣府一級主管掃入，引起各界關注。
羅仕臣與羅鈞盛2人均在縣府服務多年，羅仕臣在環保局從科長當到副局長、代理局長，熟悉環保業務；羅鈞盛則是刑警出身轉換跑道，人脈廣闊、為人海派，熟知土地建案相關業務。
據了解，羅仕臣一直都在環保局任職，當過科長、副局長等職務，去年初因原局長離職，授命代理環保局長，接手最為棘手的新豐最毒海岸線的清理任務。
另外，羅仕臣因未通過升等考試，所以遲遲無法真除，且代理局長一職依規定不能超過1年，因此他在代理期滿後，卸任短短幾天，又繼續回鍋代理，雖無違法問題，但縣府人員也在私下議論此事。
羅鈞盛則任職新竹縣消保官多年，過去曾在新竹縣擔任刑警，熟悉地方事務，因有法律專長，後來轉換跑道考消保官，一開始在新北市任職，之後調回家鄉新竹縣。地方人士透露，羅鈞盛工作認真積極，對於不法事務也以強硬態度執法，個性海派、交友廣闊，也熟知土地建案相關業務，不少想買賣土地、開店等者都會請教他，這次涉入貪瀆案遭法辦，讓不少人感到震驚。
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