竹縣府服務多年 消保官、環保局代理局長涉貪瀆案

新竹縣政府消保官辦公室、縣環保局、新湖地政事務所等單位疑涉入貪瀆案，昨遭新竹地檢署、法務部廉政署搜索，帶回黃姓建商等多人偵辦，環保局代理局長羅仕臣15萬元交保，消保官羅鈞盛遭收押，這起貪瀆案一口氣將兩名新竹縣府一級主管掃入，引起各界關注。

羅仕臣與羅鈞盛2人均在縣府服務多年，羅仕臣在環保局從科長當到副局長、代理局長，熟悉環保業務；羅鈞盛則是刑警出身轉換跑道，人脈廣闊、為人海派，熟知土地建案相關業務。

據了解，羅仕臣一直都在環保局任職，當過科長、副局長等職務，去年初因原局長離職，授命代理環保局長，接手最為棘手的新豐最毒海岸線的清理任務。

另外，羅仕臣因未通過升等考試，所以遲遲無法真除，且代理局長一職依規定不能超過1年，因此他在代理期滿後，卸任短短幾天，又繼續回鍋代理，雖無違法問題，但縣府人員也在私下議論此事。