助理施壓收百萬回扣 立委廖國棟遭牽連

立法委員廖國棟被控利用質詢、凍結預算權力，透過特別助理塗裕盛對外索討錢財，並將塗擔任秘書長的台灣原住民族企業人協會當成私人小金庫，作為個人選民服務和拓展經營人脈經費；新北地檢署偵辦此案，查出塗假藉廖的名義向石材既資源產業研究發展中心索討逾850萬元，今依詐欺取財等罪將塗起訴，但因證據無法證明塗與廖有犯意聯絡，因此對廖處分不起訴。

起訴指出，塗裕盛2014年間得知石材暨資源產業研究發展中心（簡稱：石資中心）取得「東部產業創新技術發展暨關懷輔導計畫」專案經費1900萬元，旋即向該中心林姓總經理宣稱是廖國棟在立院支持預算，經費才沒有被刪減，進而再獅子大開口，要求4成經費作回扣。

林姓總經理礙於廖國棟時任經濟委員召委，對其單位預算有凍結刪減權力，塗裕盛又稱會向廖報告事情處理進度，擔心預算真的被凍結，只好答應塗的要求；雙方討價還價後，最後議定總經費的1成作為回扣，金額約190萬元，並以5筆50萬元以下的發包採購案將錢轉進台灣原住民族企業人協會的銀行帳戶。

塗男得逞後，又多次假藉廖國棟名義施壓，要求石資中心支付預算順利通過的回扣，另以協會舉辦市集活動名義要「贊助」。更誇張的是，台東深層海水園區在2016年遭受尼伯特颱風重創，石資中心爭取到600萬元修繕，塗裕盛一口氣就要走200萬元，其中119萬元還匯進其私人帳戶，853萬不法所得中還有其夫婦二人及廖國棟一家三口到日本旅遊的費用50萬餘元。

偵訊時，塗男辯稱自己是替協會爭取研究計畫，別人要他蓋章就蓋章，旅行是受邀考察，沒有要石資中心不實核銷。但檢方調查，全案石資中心發給協會的研究計畫有許多不實資料，內容不乏抄襲他人研究報告，也有虛開發票情形，最後未採信其說法。

廖國棟因塗裕盛的關係也被檢調懷疑，遭檢調以違反貪物治罪條例藉勢藉端勒索財物罪名偵辦，但他堅決否認涉案，並稱協會運作及經費管理都是塗在負責，凍結預算一事則因當時國民黨海量提案而記不清楚。

針對廖國棟涉案部分，由於證人不曾見他直接開口要錢，塗開口要錢時，他也不在場，檢調也查無證據能證明凍結預算與索討錢財有關聯，難認他與塗有犯意聯絡，因此處分不起訴。