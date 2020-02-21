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從窗簾偷拍志玲姊姊私生活 壹週刊副總及記者被判刑

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
林志玲。記者余承翰／攝影
林志玲。記者余承翰／攝影

壹週刊近日宣布月底停刊，不過其陳姓記者2017年涉嫌從窗簾縫隙竊錄林志玲居家生活，連同邱姓總編輯、吳姓副總被檢察官起訴。士林地院審結，分別判決實際竊錄的陳姓記者及決定刊登在封面的吳姓副總4月、3月徒刑，可易科罰金，邱姓總編輯則無罪。

吳姓副總曾因施用毒品被判3月徒刑，法官審酌本件與毒品案性質有落差，也非重大惡行，不依規定加重其刑。而陳姓記者無前科，犯後與林志玲達成和解，予以緩刑2年。

判決指出，陳2017年12月至2018年3月間，竊錄林志玲住家內非公開生活，再後製完成2張照片交由吳審閱。事後照片刊在週刊封面，配合「言承旭直搗香閨林志玲秘密愛巢曝光」封面標題，以及「疑似林志玲女子裹著浴巾關紗門」、「紮著馬尾的林志玲往房間走去，沒多久貌似言承旭的男子也跟上腳步」等圖說對外販售，銷量達1萬5510本。

法官審酌，陳為實際竊錄者，吳為審核編輯者，兩人為新聞從業人員，應守法，卻不法侵害林志玲居家安寧及個人隱私。不過兩人坦承犯行、刊登道歉聲明，也與林達成和解。依共同販賣無故以錄影竊錄他人非公開之活動內容罪，判陳4月徒刑，可易科罰金12萬；吳3月徒刑，可易科罰金9萬。可上訴。另外，邱辯稱他僅負責封面故事挑選，娛樂本由吳管理，法官調查邱並未參與竊錄過程，刊登決定權也在吳不在邱，判邱無罪。

起訴指出，陳僅因林志玲是公眾人物，為製作八卦新聞，刻意在豪宅外「守株待兔」，竊錄她在家的非公開活動，不符合公共利益要件，且侵犯私領域空間。邱及吳事先知悉照片內容涉及妨害祕密，仍決議發行販售。全案涉及販賣竊錄他人非公開活動罪嫌。

吳、陳訊時否認犯行，吳辯稱並未參與拍攝；陳辯稱林志玲在屋內沒拉起窗簾，並無隱私期待。辯護律師訊時以「朱孝天案」為例，指未設有窗簾或未拉下窗簾的窗戶，均不具隱密性，主張無妨害祕密主觀犯意。不過兩人開庭後坦承犯行，也與林志玲達成和解。

林志玲當時還對壹週刊求償1000萬，士林地院一審判賠償80萬，全案可上訴。

檢察官 林志玲

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