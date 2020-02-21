男子傳播疫情確診患者趴趴走假訊息 警方查獲法辦

新冠肺炎疫情險峻，嘉義縣大林鎮孫姓男子日前在手機通訊軟體Line群組，貼「許姓肺炎確診患者，到處趴趴走，提醒大家注意戴口罩，注意安全」等語，引起民眾恐慌，衛生局獲報向警察局告發，刑大昨天查獲孫男，孫男懊悔不已，警方今天依違反傳染病防治法移送地檢署法辦。

警局昨天接獲衛生局通報，有人在手機通訊軟體Line群組，張貼一則「名字：許○○這個人得武漢肺炎，確診，沒有在嘉義隔離，到處亂跑，請嘉義親友戴上口罩注意安全…機關目前全面在追這位許○○了」假訊息貼文。

為避免不實假訊息持續散布，打擊民眾，刑警大隊指派科技犯罪偵查隊調查，鎖定大林鎮孫姓男子涉嫌，孫男坦承因鄰里間多數是長輩，基於關心，加自身過於關注疫情發展，見到貼文未經查證，貿然轉傳，觸法懊悔不已。

警方說，貼文孫男涉嫌違反傳染病防治法第63條：「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣300萬元以下罰金」，移送地檢署偵辦，呼籲民眾關心疫情，接獲來源不明或未經證實的疫情資訊，先撥打1922專線查證內容，切勿任意散播、轉傳，以免觸法。