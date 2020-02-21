檢廉查貪瀆搜新竹縣府 消保官收押、環保代理局長交保

新竹縣政府環保局、消保官等單位官員遭檢舉涉及建案弊端，新竹地檢署和廉政署20日執行搜索、傳喚相關官員及建商共16人到案。檢察官訊後，今以涉嫌重大與有湮滅證據、串證之虞聲押禁見消保官羅鈞盛獲准，環保局代理局長羅仕臣以15萬元交保，黃姓建商與新湖地政事務所周姓主任分別以10萬元、5萬元交保。

新竹縣府指出，全力配合檢方調查，希望儘快釐清案情，毋枉毋縱，如果環保局長及消保官准押，會先予停職，派人代理，維持業務正常運作。

據悉，檢廉偵辦的案件疑與3年前湖口鄉新建大樓汙水排放罰單有關。檢廉接獲檢舉，黃姓建商近年在湖口鄉推出多個建案，消保官疑擔任協調仲介角色，協助處理罰單放水或輕縱，環保局疑配合涉弊，兩人涉嫌收受不正利益（花酒飲宴），蒐證後大動作偵辦。

新竹地檢署與廉政署20日兵分多路，分別搜索消保官羅鈞盛及環保局代理局長羅仕臣等人住所、辦公處所、湖口鄉新湖地政事務所與黃姓建商的建設公司，帶回部分可疑證物及資料，深入檢視釐清。但相關人員都否認涉案，因案情不夠明朗，檢廉極低調，不願透露相關細節。