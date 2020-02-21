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陳雅琳敲桌控戕害新聞自由 金溥聰：不能捏造事實

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
國安會前秘書長金溥聰（右圖）認為主播陳雅琳（左圖）在播報時加入個人意見，損害他名譽，提告求償1元、要求登報道歉。賠償部分已確定，高院更一審今就道歉部分開庭；陳雅琳批金濫訴、戕害新聞自由，金則說媒體不能捏造事實。記者王宏舜／攝影
國安會前秘書長金溥聰（右圖）認為主播陳雅琳（左圖）在播報時加入個人意見，損害他名譽，提告求償1元、要求登報道歉。賠償部分已確定，高院更一審今就道歉部分開庭；陳雅琳批金濫訴、戕害新聞自由，金則說媒體不能捏造事實。記者王宏舜／攝影

三立新聞前主播陳雅琳5年多前播報中，稱時任國安會秘書長的金溥聰指示國民黨副秘長林德瑞致電台北市長參選人連勝文，要求他別因食安風暴攻擊頂新魏家；金認報導不實，提告求償1元、登報道歉。台灣高等法院判陳女賠償，但免登報，不得上訴；金上訴最高法院，最高院發回更審。更一審今開庭，陳女聲淚俱下稱前審遭冤判、金提告是戕害新聞自由，還激動敲桌；金強調公共人物也有名譽權，媒體人不能捏造事實。

陳雅琳現為壹電視主播。陳女2014年12月17日晚間播報時，指金溥聰請林德瑞致電連勝文陣營，要求不要批評頂新魏家；金溥聰鄭重澄清「絕無此事」，要求陳雅琳3天內公開道歉，否則將採取法律行動。

金認為新聞報導必須查證，陳雅琳只憑雜誌報導內容批評他，未善盡查證義務。陳女辯稱她的言論是本於「公正第三人立場」提出社會大眾可能的看法與質疑，這些評論並不違法。

士林地院審理時，法官認為陳雅琳說「總統府那邊，金溥聰派來的這個金溥聰當時用的副秘書長『副秘書長』林德瑞打了個電話…。」等字句，是在說明林德瑞乃金溥聰派到國民黨任副秘書長的背景，不是直指金指示林德瑞撥打電話。縱使陳女講了具政治性質的話，也受言論自由保障，認為她已盡合理查證義務，且是對可受公評之事表達意見，判金敗訴。

金上訴高院，高院認為陳雅琳身為主播，對新聞真實性有查證義務，報導中播放蔡正元訪問、李德維、范姜泰基的陳述也無法證明她說的是真的，應負侵權行為責任，判賠償1元，但不用登報道歉。

高院更一審上午開庭，審理陳雅琳需不需要登四大報頭版道歉。金溥聰堅持這件事對他的影響很大，不是過5年後名譽就恢復，他要求陳女一定要有公開道歉的動作，而不是說「有口頭澄清」；他指當天電視台記者交的新聞並未影射他，但陳女卻一邊播報一邊加入自己的意見，完全是口述，他只是要一個公道。金的律師魏憶龍表示，當天陳女的「澄清」其實是二度傷害，況且她的「態度」也不是在澄清。

陳雅琳的律師團則說，她一開始播報時，收視率只有0.41，但平衡時的收視率則有1.2，是全國最高，質疑現在登報的實益為何？

陳雅琳這時說「本案的前審是錯誤的審判」，指媒體質疑馬金是否為頂新門神卻被濫訴，造成寒蟬效應。她激憤地說自己討論的是公共議題，而金溥聰掌握國家機器，應該容忍，而不是戕害新聞自由、要她為講的話道歉。

陳女說當時只是在介紹案件的背景、提出合理懷疑，因為食安攸關公共事務；她反指金以國安會之名發新聞，而她也一字不漏地念出來，「哪個政治人物有如此優渥的待遇？」。她氣憤地說如果媒體要跟掌握權力者道歉，民主價值蕩然無存，並指不是金溥聰否認就代表是事實，「這邏輯對嗎？」；她氣到連續敲桌、舉手，哽咽說「心痛」。

魏憶龍看到陳雅琳的反應，向法官說「她情緒激動的說明，卻與律師辯護意旨矛盾」，金溥聰也擔心整個庭下來變成陳女的控訴，要求補充說明。金說，若媒體就事論事他會接受，但絕不接受捏造之詞，公共人物也有名譽權，家人也受折磨，他會靜待判決結果。

法官表示，對確定部分（賠償1元）不予置評，本案僅審理道歉的部分，要討論言論的侵害程度、播出的時間與次數，定3月27日上午續行準備程序。

陳雅琳 金溥聰 國安會

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