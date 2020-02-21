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大老闆愛犬衝出鐵門被撞死 向保全求償107萬敗訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
鄭姓老闆與保全公司締結留駐警衛契約，去年初張姓保全員未將大門關好，致鄭的愛犬小黑跑出大門，遭馬路上車輛壓死，氣的鄭請求損害賠償，台中地院以張及保全公司的工作是門禁管制、車輛進出及執行安全維護工作，不包括公司負責人的犬隻保護義務，判決將全案駁回。圖／本報資料照
鄭姓老闆與保全公司締結留駐警衛契約，去年初張姓保全員未將大門關好，致鄭的愛犬小黑跑出大門，遭馬路上車輛壓死，氣的鄭請求損害賠償，台中地院以張及保全公司的工作是門禁管制、車輛進出及執行安全維護工作，不包括公司負責人的犬隻保護義務，判決將全案駁回。圖／本報資料照

經營機械公司的鄭姓老闆，與保全公司締結留駐警衛契約，去年初張姓保全員未將大門關好，致鄭的愛犬小黑跑出大門，遭馬路上車輛壓死，氣得鄭姓老闆向張姓保全員及保全公司連帶求償新台幣107萬餘元，台中地院以張及保全公司的工作是門禁管制、車輛進出及執行安全維護工作，不包括公司負責人的犬隻保護義務，判決將全案駁回。可上訴二審。

鄭姓老闆表示，與保全公司締結留駐警衛契約，合約期間從去年1月1日至去年12月31日止，張男為保全公司派駐機械公司的保全人員。張男於機械公司下班後，未依規定將大門關閉，又值勤時多有躺著睡覺、玩手機，經機械公司多次向張姓保全員要求改善，但張均未改善。

去年1月15日晚間，張姓保全員再次未將機械公司的大門關閉，導致鄭姓老闆所飼養的愛犬小黑跑出大門，遭馬路上車輛撞擊死亡。 鄭認小黑死亡是因張姓保全員執行勤務時，未盡善良管理人義務，未將大門緊閉，造成犬隻衝出大門至馬路被撞死，應負擔損害賠償責任，因此請求張及保全公司連帶賠償。

鄭姓老闆以小黑是1隻珍貴的台灣犬，他在小黑出生5天時就抱著牠離開牠的生母，當時牠眼睛還未睜開，他即以注射針筒餵牠成長，他養育了小黑5年多，小黑的死亡，就如同父母失去子女般的痛心，他所受打擊並非常人可以體會，且因小黑體內缺乏自體免疫功能，時常因為身體過敏而住院，耗費醫藥費用為新台幣4萬9925元。

小黑遭車輛撞擊死亡，該車輛亦因此造成車損，致該車輛車主向他求償2萬2000元。鄭姓老闆視小黑為自己親人，小黑過世他幾乎每天以淚洗面，他精神所受痛苦，非言語所能表示，請求精神慰撫金100萬元。因此向張姓保全員及保全公司連帶賠償107萬1925元。

保全公司辯稱，依據系爭留駐警衛契約第4條第1款約定，雙方約定的門禁管制及車輛的進出，係針對人員及車輛之進出，至於其他部分則不在保全勤務範圍內。

張姓保全員辯稱，當日電動門他雖沒有完全關好，但柵門已放下，而他站在前面，當時鐵門只剩下一個三分之一縫。且狗並非他人力可以控制，小黑死亡並非他的過失所致。

法官審酌契約的規定，保全員的作為義務僅係門禁管制、車輛進出及執行安全維護工作，並未包括公司負責人的犬隻保護義務，即保全員及保全公司依約賠償義務範圍，僅限於機械公司權益受害，遂將鄭姓老闆請求損害賠償之訴駁回。

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