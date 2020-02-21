治安議題調查：廢死聲浪漲、近9成民眾支持嚴辦假訊息

國立中正大學犯罪研究中心日前除針對去年全年度治安滿意度進行調查，此次也針對「死刑存廢」「網路假新聞」「太陽花學運國賠案」等年度重大治安議題進行調查。

調查結果顯示，在「死刑存廢」方面，此次調查有46.3％民眾不同意廢除死刑，與前年的53％有下降趨勢；另有31.1％的民眾表示「基本上不贊成廢除死刑，但如有配套措施願意考慮」，比前年有上升趨勢。

將上述兩者相加，77.4％民眾目前反對廢除死刑，與前次調查相比下降了2.2個百分點。14.2％的民眾「基本上贊成廢除死刑，但需要有配套措施」，比前期上升2.4％；2.7％的民眾「非常贊成廢除死刑」，比前期下降1.2％。

學者指出，因近年網際網路蓬勃發展，網路假新聞議題也持續受到人民關注，調查結果顯示，民眾對於「政府以警政及司法力量偵辦與打擊網路假新聞的意見」中，高達89.3％民眾表示支持，其中，非常支持的民眾占54.7％，顯示對於政府打擊網路謠言、恐嚇、假新聞等爭議訊息的作為，多數民眾持支持態度。

因去年10月30日台北地方法院針對太陽花學運期間，台北市警方於行政院強制驅離民眾，導致約150名警民受傷，判決北市警驅離行動違反比例原則，須對此進行國賠，中正大學犯研中心此次也對此議題進行調查。

調查結果顯示，有高達72％的民眾對判決結果持不贊同態度。學者指出，因該案仍有許多爭議待釐清，民眾期盼透過後慮法庭論證，釐清警方執法的合法性及正當性；至於事發當時過半數民眾認為政府執法過當，此次民調結果卻顯示民眾對於法院判決結果高度不贊同，此落差是否因社會氛圍改變，抑或是其他潛在因素，仍有待研究深入探討。