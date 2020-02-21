新任高檢署檢察長邢泰釗 同仁眼中的辦案悍將

新任高檢署檢察長邢泰釗曾是查賄第一名檢察長，所到之處績效卓著，北檢任內督軍偵辦前總統馬英九洩密案等重大案件，在同仁眼中不僅是辦案悍將，更是少見的辦案型檢察長。

法務部檢察長異動今天出爐，台灣高等檢察署檢察長由北檢檢察長邢泰釗升任，高雄地檢署檢察長周章欽則接任「天下第一署」台北地檢署檢察長。

邢泰釗是中國文化大學法律研究所碩士，民國74年司法官特考及格，司法官訓練所24期結業，歷任雲林、屏東、高雄等地檢察長，後升任金門高分檢、花蓮高分檢檢察長、法務部政務次長，105年7月接掌北檢。

邢泰釗擔任基層檢察官時即是辦案高手，發生在89年轟動一時的北市警察擄妓勒贖案，邢泰釗正是負責指揮偵辦的主任檢察官，也曾與查緝黑金行動中心聯手偵辦前立委羅福助，警政署政風室主任期間，帶隊破獲當時規模最大的百家樂職業賭場。

99年，邢泰釗接掌雄檢，率領雄檢在同年底的五都三合一大選繳出全國查賄第一的成績單；100年，法務部將邢泰釗派往金門高分檢擔任檢察長，引起檢察官協會不滿，質疑邢泰釗遭撤換，是因五都選舉時大力查賄，得罪地方人士。

105年政黨輪替，邢泰釗調任法務部政務次長，不久後轉任北檢檢察長。北檢在邢泰釗掌舵下，接連雷厲偵辦兆豐銀行案、樂陞案、永豐金弊案、遠雄集團弊案、共諜周泓旭案、前總統馬英九洩密案、私菸案。

一名北檢檢察官透露，邢泰釗是「辦案型」檢察長，不僅主持重要案件專案會議，更親自埋首卷證，與同仁共同討論並擬定偵查方向、步驟，在邢泰釗底下的檢察官因此不敢懈怠，深怕一不小心就追不上檢察長的腳步。

這名檢察官說，北檢偵辦許多重大案件，面對社會高度關注，但邢泰釗從不給檢察官無謂壓力，只要求檢察官蒐證快速、確實、合法，在偵辦大案時還成立「假想敵中隊」，由檢察官扮演被告或辯護人，透過反覆辯論，強化法律適用與事實認定的嚴謹度，確保偵辦品質。

檢察人士分析，高檢署檢察長對所屬地檢署檢察官不僅有個案指揮權還有行政監督權，影響力非同小可，然而面對犯罪型態日新月異，高檢署在統合檢察署、行政機關查緝不法的能量上扮演關鍵角色，以邢泰釗豐富經驗及事必躬親的工作態度，絕對是高檢署檢察長適任人選。