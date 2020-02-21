六都檢察長大搬風 有「高雄經驗」占據重要職位

法務部檢察官人事審議委員會今天通過部長蔡清祥決定的檢察長人事案，六都、8個地檢署首長除士林地檢署朱家崎按兵不動，餘7個檢察長職缺異動，有「高雄經驗」者占據重要職位；台北地檢署檢察長邢泰釗調升台灣高檢署檢察長，業界預測邢2022年直取檢察總長亦非難事。

六都的7名「新」檢察長包括台北地檢署的周章欽、新北地檢署的王文德、桃園地檢署的王俊力，台中地檢署的毛有增、台南地檢署的葉淑文、高雄地檢署的莊榮松、橋頭地檢署的洪信旭；7人中有超過半數有在高雄服務的經歷。

人事案正式公布前，蔡清祥表示選才標準是要有領導、協調能力，希望檢察長帶兵帶心，要能和基層檢察官對話；蔡清祥近日規畫完人事布局，今早親自致電新入列者請他(她)們「再多幫忙」、「我們再一起打拚」，人事案底定，最快本月檢察長們走馬上任。

台北地檢署重要性高於全國其它地檢署，蔡清祥說服曾傳倦勤的高雄地檢署檢察長周章欽掌權，費一番唇舌；目前北檢有「國安私菸」、「卡神楊蕙如」、「王立強共諜」等囑目案件待查，周章欽如何率領含20多名主任檢察官在內的120多名檢察官衝刺業務，有待觀察。

檢審會今天通過的新任檢察長名單是台灣高檢署檢察長邢泰釗、台北地檢署檢察長周章欽、新北地檢署檢察長王文德、桃園地檢署檢察長王俊力、新竹地檢署檢察長郭永發、台中地檢署檢察長毛有增、南投地檢署張曉雯。

另，雲林地檢署檢察長洪家原、台南地檢署檢察長葉淑文、高雄地檢署檢察長莊榮松、橋頭地檢署檢察長洪信旭、屏東地檢署檢察長黃謀信、台東地檢署檢察長陳松吉、花蓮地檢署檢察長俞秀端、澎湖地檢署檢察長李嘉明、金門地檢署檢察長張云綺、連江地檢署檢察長張介欽，共17人。

新名單中，最資深的是司法官學院23期的周章欽、24期的邢泰釗、29期的王俊力，「2字頭」僅3人，最年輕的是36期的張介欽，人事布局顯示檢察長全面朝年輕化方向發展，可能形成趨勢。