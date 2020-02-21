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代理11月重振桃檢士氣 「兩七部隊」郭文東歸建最高檢

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃檢檢察長郭文東代理11個月，以提供願景、提高士氣為目標，結束任務將歸建最高檢察署檢察官。記者曾健祐／攝影
桃檢檢察長郭文東代理11個月，以提供願景、提高士氣為目標，結束任務將歸建最高檢察署檢察官。記者曾健祐／攝影

法務部今公布檢察長人事名單，桃園地檢代理檢察長郭文東「歸建」最高檢察署檢察官，去年3月因桃檢前檢察長彭坤業涉入關說案被調離，郭臨危授命從終審最高檢「下凡」一審桃檢，代理11個月以提供願景、提高士氣為目標，親自操辦署內業務、向法務部爭取資源，走進基層深獲肯定。

談到代理，郭可說是經驗豐富，民國82年郭甫從檢察官派主任第2年，調基隆地檢署時因當時檢察長姜豪由時任法務部長馬英九調回任常務次長，郭即代理基檢檢察長，後在台高檢任5年半襄閱期間，也因當時檢察長陳守煌下台由他代理，加上曾歷任宜、花、東檢察長，首長經驗豐富。

由於桃園人口成長快速、案件量大，造成院檢業務繁重，過去桃檢每到調動時間，都會發生大批逃亡潮，包括檢察官、書記官同時出走，桃檢才有了「逃」檢外號，人力調動過於頻繁連帶影響辦案速度，未結積案過多容易拖垮整個機關。

郭文東表示，來桃園代理期間有2項目標，分別是提供願景及提高士氣，去年讓剛分發的58期檢察官不必直接承接異動股留下案件，交由12名偵查股主任檢察官分擔，讓新人能循序漸進，另一方面他也親自帶隊到司法官學院招生，說明桃檢硬體設備完善、環境逐年改善，盼能甩開過去刻板印象。

郭也提到，他很看好桃檢未來發展，因桃園人口組成、鄰近雙北，加上轄區桃園機場，刑事案件多元不輸北三檢，加上檢察官普遍年輕化，多得是熱忱和活力，去年更破紀錄一舉派出3名主任檢察官。

郭在代理期間，大至掌握檢查業務，像是去年6月12日桃園中古車行爆發持槍挾持案，郭率襄閱、重大組主任及承辦檢察官到場坐鎮指揮，小至署外的花草樹木栽種品種，以及走廊美化都注重，更談好未來檢察官宿舍建案一事。

郭文東笑稱自己是「兩七部隊」，每天早上7點出門，晚上7點離開辦公室，同仁常一大早見他拿著各樓層辦公室座位表，手揹在後逐層尋訪，走動式管理熟悉人事，去年8月搜索桃機公司，包括民生犯罪組等動員10名檢察官連夜接力訊問，隔天郭到每一位協辦的檢察官辦公室肯定與慰問。

有趣的是，桃檢一樓大廳掛著巨幅石門水庫洩洪的砂畫，雖氣勢滂薄，但有人認為大水向署內傾瀉揚起沙塵，好像比喻案件源源不絕，郭則邀藝術家提供刻有金剛經的寶瓶，擺置2樓正對沙畫，意喻「寶瓶承沙、平平安安」，穩定同仁軍心。

郭也透露，原規劃代理3個月，也和部長談好在最高檢原職不動、辦公室不變，結束任務就歸建，雖因人事調整代理近1年，幾乎比照正式派任，但當初既然情意相挺、受人之託，就盡心盡力付出，他也提到桃檢新任檢察長的檢察司長王俊力，資歷完整、經驗豐富，會更提升桃檢整體辦案精緻度。

檢察官 法務部

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