想省電費！投機偷電少繳160萬電費 養殖漁民超慘

高雄市張姓養殖漁民在彌陀有不少魚塭，為了省下龐大電費支出，投機取巧找人動手破壞、改造電表，短短1年內就偷電39萬3698度電，整整少繳160萬餘元電費，害台電損失慘重。橋頭地院依共犯詐欺得利罪，判處張姓漁民有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，可上訴。

據了解，張姓漁民在彌陀有七筆土地，分別設置魚塭從事水產養殖；由於魚塭使用的飼料機、揚水機、水車等設備都需要電力才能運轉，張於是向台電簽訂供電契約，讓台電依契約容量供電，按電表計價收費，若用電超出契約容量，則以較貴級距計費。

然而，張姓漁民為了想減少電費支出，將歪腦筋動到電表上，前年5月間委託平常素無往來的尤姓男子破壞、改造電表。尤陸續撬開七處魚塭電表，並加以破壞，接著改造電表內部電流回路，影響電表正常計費；短短1年內，張偷電39萬3698度電，少繳160萬6472元。

台電公司營業處職員漸漸察覺不對勁，懷疑張姓漁民所有地號電表用電異常，去年5月15日會同警方前往魚塭稽查，果真發現七處電表遭破壞、改造，才揭穿張姓漁民偷電情事。

張姓漁民到案坦承犯案，橋頭地院審理，認為他為貪圖減省電費私利，竟意圖讓電表計量失準，藉此害台電公司少收電費，將個人用電成本轉嫁社會大眾負擔，已嚴重損及公用民生事業費用負擔的公平性，實屬不該。

然而，橋頭地院考量張坦承犯行，已清償部分少繳電費，其餘部分仍在分期清償中，有高度誠意填補台電損失，之後應該知所警惕、無再犯之虞，已與台電公司達成和解，台電表明請求法官從輕量刑，審結依共犯詐欺得利罪，判處張姓漁民有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，可上訴。