陳明文競選送精力湯被控賄選 每杯2.8元不起訴

民進黨嘉義縣立委陳明文，去年底參選立委期間在民雄競選總部辦長照周活動，邀請立吳玉琴助講，兩人製作「水果精力湯」給鄉親享用，被同選區參選人王金山按鈴控告違反選罷法，經嘉義地檢署檢察官偵查終結，昨天做出不起訴處分。

不起訴書指出，選舉時期候選人為加深參選民對候選人印象，各種宣傳造勢手法，可能夾帶面紙、原子筆贈品，或利用晚會贈送扇子帽子時有所見，難以認為這樣的行為就是賄選，必須依照社會大眾觀念，所送贈品是否可動搖投票意向。

檢方指出，本案王金山告發時，並未提出具體證據，民雄分局員警查訪查民眾，及所調查的電子影像，陳明文雖然有拿果汁交給現場民眾，但除了所穿著上衣有姓名，並沒有其他宣傳選舉文字。

另陳明文競選總部也向警方供稱，當天製精力湯成份紅龍果1顆價值20元，鳳梨半顆25元，香蕉3根20元， 芭樂1顆15元，檸檬5滴1元，金桔汁5滴1元共計82元， 加水打成果汁分成30杯，每杯80cc價值僅2.8元。

檢方認為，陳明文等現場人員的確有發放免費精力湯供民眾飲用，精力湯價值僅2.8元，未達足以改變投票人投票意向程度，難以認定有違反選罷法行賄犯行，依法做出不起訴處分。