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以結婚哄騙女國中生性交 二審判狼師8年半

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南高分院合議庭重新計算其方與女學生性交次數，改以259次數計算，認方應執行8年6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南高分院合議庭重新計算其方與女學生性交次數，改以259次數計算，認方應執行8年6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

「等你滿18歲，會跟你結婚」方姓補習班負責人哄騙國中1年級女學生交往後，在補習班教室或地下室發生性行為長達2年多，直至女學生上高中不願再往來，方竟向親友散布她誤交損友訊息反遭責難，經表姊勸說下女學生供出實情，一審認方對女學生285次性交，應執行9年6月，方不服上訴，主張生理期當周性交次數減少，且賠償130萬元和解，二審則以259次數計算，改判8年6月徒刑，可上訴。

台南高分院合議庭審酌，方案發時已屆27、28歲，且長期身為女學生的補習班老師，輔導其課業，應知深得女學生及其父母的信任，但方竟不思正確引導女學生課業與人格發展，竟為一己私慾，利用年幼女學生對愛情的嚮往與對其信賴、崇拜，追求女學生，在她同意交往後，與性自主能力及判斷能力均未臻成熟女學生發 生多次性交行為，嚴重影響其身心健全發展，對女學生所生傷害既深且鉅，惡性非輕。

判決指出，方所犯對未滿14歲女子為性交行為罪、對14歲以上未滿16歲女子為性交行為罪，分別共計116 罪、143 罪，犯罪次數雖非少，且均非偶發性犯罪，均利用他為女學生補習機會下手，發生時間均相近，地點相同，侵害的法益同一，如以實質累加方式定應執行刑，處罰刑度顯將超過其行為的不法內涵，而有違罪責原則，並造成方更生絕望的心理，有違刑罰的目的。

最後，合議庭認方犯對未滿14歲女子為性交罪，共116罪，各處3年6月；又犯對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，共143罪，各8月。應執行8年6月。

據調查，女學生證稱，在生理期當周，與方發生性交的頻率與方式，是在經血量多時對方口交1次，迄經血量少時，由方正常性交1次，並非所述該周與方發生性交次數達每周4次或3次。合議庭也認為，女子生理期期間，男女發生性交的方式、頻率與平日有異，應合常情，方此部分辯解應可採信。

檢警調查，方原是台南一補習班負責人，並擔任該補習班數學、理化及英文教師，女學生自2012年起即就讀國小5年級時起至該處補習至國中3年級止。方為逞一己性慾，利用女學生懵懂無知、對愛情充滿幻想，2014年1月向她告白，表示等到她滿18歲後，會與她結婚等等，與女學生交往；方利用每周周一至五晚上5時至9時或周六加課，她在該處補習機會，在3樓房間或地下室發生性關係。

女學生就讀高中後，不願再與方往來，方欲挽回女方，利用其成績不盡理想時，不斷對親友謊稱她在網路上結交損友、行為異常，四處散布不利於女學生的訊息，幾令她求助無門。經表姊與阿姨勸說下，她才對母親提及此事，並與母親報警處理。

補習 生理期

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