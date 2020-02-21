夾娃娃機生意不好 台主竟用強力磁鐵偷別人藍芽耳機回來擺

連姓男子經營夾娃機台生意不好，竟用強力磁鐵吸取他人機台的無線藍芽耳機，想放進自己的機台吸客。店家從監視器發現後報警，當場被捕。基隆地院審結，依竊盜罪判處連男拘役35日，如易科罰金3萬5千元，全案可上訴。

判決指出，連男去年12月17日下午到基隆市一家位於地下室的夾娃娃機店，鎖定放置藍芽耳機的機台，再以強力磁鐵隔著遊戲機玻璃，吸住耳機並移動，讓無線藍芽耳機掉出洞口，得手2個市價共約2千元的耳機。

吳姓店家透過監視器畫面，發現連男動手腳報警，員警趕到現場，當場將連逮捕，並查扣犯案用的強力磁鐵。

法官指出，連男身體健全，妄想不勞而獲，觀念不足取。連供稱自己也在兼職經營夾娃娃機，但生意不好，才會想到用磁鐵吸取方式，竊取他人機台內的無線藍芽耳機，放在自己機台吸引客人上門營利，動機也可議。

法官查出，連男在犯本案之前已曾在台北市民族西路夾娃娃機店，以強力磁鐵吸取方式竊盜他人藍芽耳機及傳輸線，被判拘役20日，故技重施顯見嚴重欠缺尊重他人財產權觀念，不應輕縱。審酌犯後坦承犯行，被害人已領回遭竊耳機，無重大損失，判拘役35日，如易科罰金，以1千元折算1日。