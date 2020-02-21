縣府兩一級主管涉入貪瀆案 檢方向法院申請羈押

新竹縣政府消保官辦公室、縣環保局、新湖地政事務所等單位疑涉入貪瀆案，20日遭新竹地檢署、法務部廉政署兵分多路搜索，將黃姓建商與多人帶回偵辦，漏夜偵訊後，檢方以涉案重大與串證之虞為由，聲押縣環保局長與消保官，黃姓建商與新湖地政事務所周姓主任則分別以10萬、5萬元交保，據悉，該案應與處理建案的廢水罰單有關。

這起貪瀆案一口氣將兩名新竹縣府一級主管掃入，引起各界關注，據悉，檢方偵辦的案由應與三年前湖口鄉新建大樓汙水排放罰單有關，消保官疑擔任協調仲介角色，協助處理罰單放水或輕縱，黃姓建商近年則在湖口鄉推出多個建案，恐有多項證據直指兩名縣府一級主管有瀆職收賄之嫌，為防串證，加上貪瀆屬重罪，檢方向法院聲請羈押兩人，但檢方對案情極為低調，相關細節均不願透露。

新竹檢方與廉政署昨偵辦貪瀆案，分別搜索竹縣府消保官辦公室、環保局、湖口鄉新湖地政事務所與黃姓建商的建設公司，檢方複訊後，今天清晨向法院聲押消保官羅鈞盛、環保局代理局長羅仕臣，黃姓建商10萬元交保，新湖地政事務所周姓主任5萬元交保。