曾偵辦黃樹剛劫機案 邢泰釗掌高檢署

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導
北檢檢察長邢泰釗（圖左）將接任高檢署檢察長。圖／資料照片
北檢檢察長邢泰釗（圖左）將接任高檢署檢察長。圖／資料照片

法務部今天將公布一、二審檢察長人事異動名單，這次調動除高檢署檢察長之外，包括新北、桃園及台南地檢署也有異動，前高檢署檢察長王添盛去年退休後，誰會接任高檢署檢察長龍頭，一直是檢察體系內部熱門話題，預料會由現任北檢檢察長邢泰釗升任。

邢泰釗表示，法務部長蔡清祥從未告知他有關人事異動的事，他也沒聽說誰會來接北檢，相關傳聞都是基層臆測，他本人沒有接獲任何指示，一切都尊重部長依職權處理。

前高檢署檢察長王添盛去年退休，新北地檢署檢察長朱兆民、台南地檢署檢察長林錦村任滿6年，加上前桃園地檢署檢察長彭坤業因關說遭調職，由郭文東代理近1年，共有4個檢察長職缺；不過，蔡清祥日前開出5個檢察長缺額，顯示現任檢察長中，有人雖未任期未滿仍可能被調整。

邢泰釗是司法官24期，高雄鳳山人，歷經雲林、屏東、高雄地檢署、花蓮高分檢、金門高分檢檢察長，蔡英文總統上任後，他從法務部政次派任北檢檢察長，迄今3年8個月，他在北檢任內，注重團隊辦案與案件品質，為人處事內斂而不帶鋒芒，深獲不少基層信賴。

邢泰釗民國82年分發桃園地檢署時，正值大陸人民劫機潮，首件劫機來台案是大陸青年黃樹剛、劉保才，涉嫌以防暴槍及收音機佯裝炸彈，劫持中共南方航空客機，飛抵桃園中正國際機場，這起轟動兩岸的劫機案，當年就是由邢泰釗負責偵辦。

邢泰釗之後又陸續偵辦張海、師月坡等人劫機案，變成司法圈內唯一的民航專家，邢泰釗有感實務界對航空入侵問題了解不多，特別出版一本「航空運送與安全」書籍，成為許多民航法參考用書，這次空軍調查黑鷹直升機失事原因，也有參考此書內容。

最令邢泰釗印象深刻的案件，是前桃園縣刑警隊長陳範成涉及商人溫良謙剁指勒贖案，當時陳範成否認和綁案主嫌呂英傑認識，邢泰釗在「無兵可用」的情況下，帶著書記官挑燈夜戰釐清案情始末，提出多項證據認定陳範成參與綁架。

邢泰釗 法務部 新北

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