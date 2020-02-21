北檢檢察長邢泰釗 升高檢署檢察長

法務部今天將公布一、二審檢察長人事異動名單，這次調動除高檢署檢察長外，新北、桃園及台南地檢署也有異動，其中，高檢署檢察長可望由現任北檢檢察長邢泰釗升任，六都檢察首長也將出現大幅異動。

此波檢察長人事是總統蔡英文連任後，司法體系第一波人事調整案。由於高檢署前檢察長王添盛去年退休，加上新北地檢署檢察長朱兆民、台南地檢署檢察長林錦村任滿六年，桃園地檢署前檢察長彭坤業因關說遭調職，代理檢察長郭文東已近一年等四個缺額外，法務部長蔡清祥上周開出五個檢察長缺額，顯示現任檢察長中，有人雖任期未滿仍被調整。

蔡清祥自上周檢審會後，已分別徵詢四名檢察高層詢問六都檢察長建議人選，顯示六都檢察長將「大搬風」；據了解，蔡清祥除希望檢察長「年輕化」，更要求具備「和年輕人溝通的能力」。

被看好接任高檢署的邢泰釗是司法官廿四期，高雄鳳山人，歷經雲林、屏東、高雄地檢署、花蓮高分檢、金門高分檢檢察長。蔡英文總統上任後，他從法務部政次派任北檢檢察長，迄今三年八個月，在北檢任內，處理不少高度政治性敏感案件。

邢泰釗在民國八十二年分發桃園地檢署時，正值大陸劫機來台潮，首件劫機案是大陸青年黃樹剛、劉保才劫持中共南方航空客機，飛抵桃園中正國際機場。這起轟動兩岸的劫機案，當年就是由邢泰釗負責偵辦。

邢泰釗後來又陸續偵辦張海、師月坡等人劫機案，變成司法圈內民航專家。他有感實務界對航空入侵問題了解不多，還出版一本「航空運送與安全」，這次空軍調查黑鷹直升機失事的原因，還曾參考此書內容。

最令邢泰釗印象深刻的是偵辦前桃園縣刑警隊長陳範成涉及商人溫良謙剁指勒贖案，當時陳範成否認和綁案主嫌呂英傑認識，邢泰釗帶著書記官挑燈夜戰釐清，最後提出多項證據認定陳範成參與綁架。