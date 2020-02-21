「影響行車安全順暢」 國道「龜速」挨罰 駕駛提告敗訴

戴姓男子去年被警方以他在國道三號內側車道行駛時速僅九十一公里，遭警方開罰三千元、違規記點。戴男不服提告主張，當時無阻礙車流行為，法官勘驗蒐證畫面，認為戴男龜速占用內側超車道，影響國道行車安全與順暢度，明顯違規，警方裁罰無誤，判他敗訴。

戴姓男子去年六月廿日開車行經國三南向一二五點七公里處時，行駛內側車道，遭警方以雷射測速照相機測得時速九十一公里，未達最高速度時速一一○公里行駛而開罰。

戴男不服提行政訴訟，提出行車記錄器，主張他當時以定速一百公里行駛，前後方均無車輛，並無車速過慢及妨礙車流等情況，卻遭取締開罰，質疑警方是為開單而開單，有擾民之嫌。

警方反駁指出，值勤員警當天是以經濟部檢定合格的雷射測速照相機，測得戴的車輛以時速九十一公里行駛國道內側車道，該路段最高速限為一一○公里，戴占用內側車道卻未以最高速限行駛，違規事實明確。

法官勘驗警方蒐證畫面，當天天氣晴朗，戴駕駛的轎車持續行駛在內側車道，起初前後方均無其他車輛，但半分鐘後，陸續有車輛出現在畫面中，皆與戴男的車後方保持相當距離，戴的車輛前方則無其他車阻擋。

法官指出，高速公路及快速公路交通管制規則第八條第一項第三款規定，「內側車道為超車道，但小型車於不堵塞行車狀況下，可以該路段容許的最高速限行駛於內側車道。」

法官認為，戴男當天的駕駛行為，足以影響其他車輛利用內側車道超車，進而影響國道行車安全與順暢度，戴男合法考取、持有汽車駕駛執照，理應對交通法規有所認知及遵守，縱使非故意，仍有過失責任，應當裁罰。