通緝犯躲疫情 寧回台被抓

新冠肺炎疫情升溫，近日通緝犯落網數明顯增加，有人躲藏中港澳十多年，因當地疫情嚴重，寧可回台被抓。而桃園地檢署轄內包含桃園機場首當其衝，為避免和經通報居家隔離、居家檢疫的被告接觸，桃檢火速設置「防疫期間簡易偵查庭」，就被通報被告做隔離偵訊，避免疫情擴散。

「防疫期間簡易偵查庭」設在地下一樓停車場，利用約兩個停車格架設桌椅、電腦及相關文書，上方拉設四展燈具照明。被告由車道進入，右轉一下車就是簡易偵查庭，原則上不會讓被告進入法警室、拘留室。檢察官、書記官由另一頭法警室出入。

檢察官、書記官與被告中間保持約兩公尺距離，放置鐵架掛設大型透明塑膠片，阻隔飛沫傳染。案件偵訊完畢後，若有必要聲請羈押強制處分，會註明並提醒法院注意；桃園地院也會選空間較大的法庭，拉開法官與被告距離，同步清潔消毒。

桃檢襄閱主任檢察官林秀敏表示，當刑事案件被告需居家檢疫或居家隔離，會視案情程度考量，輕微者可視訊偵訊，案情重大會改到臨時設置的「防疫期間簡易偵查庭」。