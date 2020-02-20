網路揚言「害死」吳斯懷 男子影響公共安寧挨罰2000元

台南市吳姓男子去年底在臉書社群網路內「公民割草行動」社團，在網友針對國民黨不分區立委吳斯懷所張貼文章下，留言「沒錯，不害死他，他會害死台灣人+1」等語，經屏東縣警局蒐證後，依違反社會秩序維護法送辦，吳表示，沒有計畫攻擊吳斯懷，僅順著上面網友的留言+1而留言，台南簡易庭認他留言內容已涉及對於他人生命權的威脅、危害，與一般僅單純政治意見的表達有別，足以影響公共安寧，處罰鍰2000元，可上訴。

台南簡易庭認為，吳散布上述謠言於眾，足使人誤解有人意圖攻擊案外人吳斯懷，而使聽聞者誤信該不實資訊而引起相當的恐慌及畏懼，確實足以影響社會的安寧無訛，吳所為已違反社會秩序維護法第63條第1項第5款的散布謠言足以影響公共安寧的行為。

因此，法官審酌吳的行為、動機、手段及智識程度，以及其行為對社會造成的危害等一切情狀，認吳散布謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰2000元。

警方調查，吳去年12月16日下午12時42分，在台南住處上網，進入臉書社群網路內「公民割草行動」社團，在一名網友張貼的文章下留言，提及「沒錯，不害死他，他會害死台灣人+1」等語的留言，足以影響公共安寧。

然而，吳在警詢時表示，沒有計畫攻擊吳斯懷，僅順著上面網友的留言+1而留言等語。台南簡易庭認他留言內容已涉及對於他人生命權的威脅、危害，與一般僅單純政治意見的表達有別，上述留言內容要非事實，自屬散布謠言無訛。