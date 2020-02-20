永豐銀前理專被控監守自盜 10萬交保

永豐銀忠孝分行前理專游朝旭被控監守自盜，7年內侵占8名客戶9千萬元款項，另將客戶名下不動產抵押借貸1千餘萬元，把款項拿去投資個人期貨，涉及違反銀行法、詐欺取財等罪；調查局台北市調處昨天搜索游男住處，今天移送北檢複訊，檢方訊後命游朝旭10萬交保。

永豐銀與玉山銀前理專涉挪用客戶款項多年，合計金額達新台幣1億元，受害客戶共10名，金管會認定，2家銀行有多項內控缺失，今年初依銀行法各開罰1千2百萬元，創下史上最高個別罰鍰金額紀錄。

檢調清查，游朝旭在2013年間，借1名客戶提供的不動產，拿去抵押貸款1千餘萬元，作為個人投資期貨用途，並按月支付這名客戶及家屬20萬元利息，後來因投資失利，游男又把腦筋動到其他客戶身上。

2013年至2019年，游朝旭利用客戶大多是年邁女性、不懂理財的弱點，遊說她們在匯票、存單傳票上蓋印簽名，再以代為投資名義，建議將基金贖回、保單停扣轉換申購新保單、提前繳清續期保險費，或是協助填寫取款文件等手法，陸續將7名客戶帳戶內資金，轉到自己可控制的人頭帳戶，挪為私用。

金管會去年7月底才大舉對七家銀行理專、行員A錢案開罰，金管會主委顧立雄更「撂狠話」未來要重罰，沒想到不到1個月，永豐銀就驚傳理專盜領客戶存款高達千萬元，北檢當時緊急傳喚游朝旭到案，游男辯稱都有知會客戶，否認侵占，訊後被限制出境。

永豐銀為此賠償客戶台幣3千萬元，並將游朝旭停職配合調查。