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台奪500萬大獎 AIT：合作對抗詐騙

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
「美台科技挑戰賽」20日頒獎典禮上，行政院副院長陳其邁（左5）、AIT處長儷英傑（左4）等人都出席致詞，由趨勢科技防詐達人（圖左）拿下大獎。（photo by 施凱文/台灣醒報）
「美台科技挑戰賽」20日頒獎典禮上，行政院副院長陳其邁（左5）、AIT處長儷英傑（左4）等人都出席致詞，由趨勢科技防詐達人（圖左）拿下大獎。（photo by 施凱文/台灣醒報）

全民參與，讓社會具對抗假訊息抗體！「美台科技挑戰賽」20日頒獎典禮上，行政院副院長陳其邁、AIT處長儷英傑等人都出席致詞。儷英傑表示，對抗假訊息的解決之道不能只靠政府，「而是必須來自所有社會各界的共同參與。」隨後宣佈17.5萬美元的最大獎由台灣團隊拿下。

台團隊奪大獎

由美國國務院及AIT美國在台協會主辦為期2天的科技競賽20日落幕，台灣的「趨勢科技防詐達人」拿下最大獎17.5萬美元，來自以色列的資安社群團隊Cyabra則拿下7.5萬美元的獎金。美國在台協會處長儷英傑致詞時表示，要因應不實訊息及惡意行為者操縱真相，「解決之道必須來自所有社會各界的共同參與。」

「像是現在有人接到『你兒子在我手上』這種詐騙電話大概不太會有人信了。」行政院副院長陳其邁以貼切的病毒與抗體比喻，強調以全社會參與的方式，才能讓社會大眾對假訊息產生意識，共同處理錯假的訊息，他補充，「假訊息的傳播其實是跟病毒非常相像的。」

民主陣營須意識

美國國務院全球參與中心首席副協調官丹尼爾則表示，「藉由更多的合作可以讓民主更健全，更加保障言論自由。」他直言，世界各地的惡意行為者正利用政治宣傳，破壞體制、規範及民主進程。面對這些威脅台灣首當其衝，美國也不例外，他說：「所以這個活動雖然形式上是個競賽，但卻具備合作的精神。」

AIT處長儷英傑特別強調，政治宣傳與不實訊息對民主社會及價值所帶來的威脅非常嚴峻，但公民社會包括科技社群、非政府組織、學術圈和新聞工作者，都是引領先進科技工具的誕生的人，也呼籲各界繼續推動將科技用於對抗不實資訊的戰場上。

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假訊息 AIT 行政院

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