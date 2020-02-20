散布地方醫院疫情假訊息 調查局速揪散布者

調查局追查新冠肺炎假訊息疫情，發現近期臉書社群有謠傳，「新型冠狀病毒的死亡病例的姪女婿住在台中市某路段，目前在署豐負壓病房隔離治療！今天該路段整條消毒，不要靠近」，經衛生福利部豐原醫院出面澄清，調查局溯源確認係台中劉姓、李姓市民所散布，台中市調查處業於今日約談該2人到案，證實其確有散布前揭不實訊息之情事，依涉嫌違反傳染病防治法移送法辦。

中國大陸新冠肺炎疫情日益嚴峻，國內陸續確診多起武漢肺炎相關病例，居家檢疫及隔離人數亦逐日攀升，受我國民眾高度關注；近期我國出現首位武漢肺炎死亡案例，網路社群流竄大量不實訊息以致人心惶惶，甚至指稱某醫院或特定地段有感染風險而引發社會恐慌，調查局為穩定民眾對疫情不安情緒，並防止不實疫情及謠言影響公共秩序及干擾防治作業，將持續積極查辦疫情假消息案件，呼籲民眾審慎閱聽思辨各方消息，切勿人云亦云、轉傳不實訊息以免誤蹈法網。