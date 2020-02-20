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病況不樂觀？劉真傳轉住重症醫學部加護病房

新冠肺炎謠言四起 調查局再抓2台中市民

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

謠言四起！調查局查出台中劉姓、李姓市民在臉書社群散布「新型冠狀病毒的死亡病例的姪女婿住在○○○○路，目前在署豐負壓病房隔離治療！今天○○路整條消毒。不要靠近○○○○附近」不實訊息，台中市調處今約談兩人到案，將依涉嫌違反傳染病防治法移送法辦。

調查局表示，針對該謠言，衛生福利部豐原醫院已出面澄清，經調查局溯源確認是台中劉姓、李姓市民所散布。台中市調查處業於今日約談兩人到案說明，證實其確有散布不實訊息情事，均將依涉嫌違反傳染病防治法移送法辦。

新冠疫情日益嚴峻，國內陸續確診多起新冠肺炎相關病例，居家檢疫及隔離人數亦逐日攀升，受我國民眾高度關注。調查局呼籲，民眾審慎閱聽思辨各方消息，切勿人云亦云、轉傳不實訊息以免誤蹈法網。

傳染病 台中市 新冠肺炎

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