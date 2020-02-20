冷凍空調權威學者貪汙通緝到案 北檢發監執行

台大土木系教授郭斯傑、文化大學副教授陳錦賜及台北科技大學教授王文博，14年前擔任新竹三村工程招標案的評選委員，竟各收廠商50萬元賄款，洩漏評選內容。最高法院去年10月依違背職務收賄罪判王2年6月定讞，他卻棄保潛逃；王文博昨深夜被通緝到案，台北地檢署訊後已發監執行。

2006年新竹市政府辦理新竹三村招標，陳錦賜等人經遴選任評選委員，新亞建設參與投標，為讓評委將新亞評定為第一名廠商，向陳男詢問招標案的相關事宜後，分別行賄評委。

新亞建設透過白手套將50萬元賄款交付給陳錦賜，又到台大教授辦公室給郭50萬元現金，後再到北科大行賄王，賄賂評委請託在審查時讓新亞順利得標。新亞未得標，檢調接獲檢舉後展開偵辦。

案件纏訟多年，高院更三審認為郭等人罪證明確，痛斥他們身為授權公務員，未謹守法律，廉潔自持，竟因一時貪念犯案，影響社會觀瞻，予以重判。更三審依貪汙罪將郭、陳各判刑6年；王因自白犯罪獲輕判2年6月，案經上訴，最高法院去年10月駁回定讞。