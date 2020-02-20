網傳：替我賴清德報仇好不好？他嗆辣留言遭辦...不罰

去年底正值選前激烈之際，臉書社團「員林人大小事」中流傳1則圖文，背景由當時仍是副總統候選人身分的賴清德肖像為底圖，浮水印卻印上「請大家投給2號韓國瑜，替我賴清德報仇好不好啊？」；張姓男網友滑到該貼文，氣憤留言「沒看過這麼不要臉的政黨！！什麼都在騙。」，遭警方依違反社維法送辦，但鳳山簡易庭裁定不罰，可抗告。

張男留言遭高雄鳳山警分局認為有涉嫌散布謠言，遭依違反社會秩序維護法移送鳳山簡易庭裁處。張男到案坦承有發表該言論，但辯稱是「覺得1450太多了，都是抹黑造謠」，想表達自己的公平正義，還抱不平地說，「像賴清德初選也是被蔡英文做掉的」，堅稱沒注意到浮水印文字，「一開始只是以為宣傳」。

業經鳳山簡易庭審理，簡易庭法官認為，張男未經查證就散佈該言論，但考量言論不涉及社會經濟、民生、醫療等影響公共秩序、社會安寧，也男會讓聽聞者心生畏懼或恐慌，與社會秩序維護法構成要件有所不相符，裁定不罰，可抗告。

至於製圖廣為流傳，可能涉及侵害賴清德名譽權、人格權部分，簡易庭法官則表示，這部分應由第三人賴清德另循其他法律程序救濟，無法用社會秩序維護法相繩。