檢察「4策士」獻策 六都檢察長調動明揭曉

全國檢察長人事異動在即，5個職務出缺，法務部長蔡清祥連日徵詢4名檢察高層詢問六都檢察長建議人選，已有定見，確定六都檢察長將「大搬風」；據了解，蔡清祥除了希望檢察長「年輕化」，更要求要有「和年輕人溝通的能力」，人事案明揭曉。

檢察官人事審議委員會上周五提供「10人名單」給蔡清祥圈選5人，5人擠進檢察長之列後，勢牽動六都檢察長調動，等於蔡清祥要先挑「人」、再安排「人與地點」，有不止一層次的考量。

為免專斷，連日以來蔡清祥個別徵詢檢察總長江惠民、政務次長陳明堂、蔡碧仲、政務次長張斗輝4人意見，融合相關建議決定檢察長人事案；去年檢察長調動時，蔡清祥圈選的10名檢察長有8名「新人」，另刻意拔擢女性，一般預料「年輕」、「婦女保障」仍是蔡清祥此次思辨重點。

蔡清祥說，「布局還在最後考慮」，檢察業務做得好不好是舉才關鍵，會入圍者的品操、專業都是一時之選，但是否具有領導統御能力、是否能和基層對話也是考量重點，他會和江惠民等人最後會商，之後即向檢審會宣布人選及現職檢察長平調地點。

此次入圍檢察長候選10人中，有台高檢檢察官洪培根、檢察司長王俊力擔任過檢察長職，林嚞慧、陳松吉、李嘉明、李海龍、謝名冠、張云綺、張春暉、張介欽都是「新人」，張云綺是唯一女性，曾任法務部保護司副司長。

桃園地檢署檢察長職務由人暫代，新北地檢署檢察長朱兆民、台南地檢署檢察長林錦村任滿6年，檢察界預測台北地檢署檢察長邢泰釗有機會調升，如此，六都檢察長至少有4個職缺異動，調幅頗大。