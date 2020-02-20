遠航MD-82將除役 航空迷猛拍不慎違法

一名蔡姓男大生前年高中畢業前與朋友從松山機場飛往澎湖遊玩，發現搭乘即將除役的遠航MD-82，拿起手機拍片留念，隔年貼在臉書社團與同好分享，卻被網友截圖檢舉違反民用航空法。台北地檢署調查期間，他坦承於航程中拍攝機艙內裝，檢方考量無前科且態度良好，給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫2萬元。

交通部修正「民用航空運輸業管理規則」並公告從2020年元旦起，8項交通新制上路，包括民用航空運輸業超過26年的客機，強制淘汰。在強制除役前，遠航因MD機型老舊，已開始陸續除役。

檢方調查，蔡姓男大生得知政府將有相關除役措施，在2018年5月間，與朋友從松山搭飛機到澎湖馬公遊玩，發現搭乘的是將被強制除役的遠航MD-82。

蔡男在上機前便狂拍飛機外觀，甚至在飛航期間仍忍不住開啟手機相機，拍攝機艙內裝照片。隔年，遠航正式公告MD-82將除役，就到臉書「大家一起fun民航客機」社團，貼出一系列懷舊照，與大家詳細分享自己幸運曾經搭乘過MD-82。

有網友看到發文後，截圖告發蔡男違反民用航空法，飛航中不得使用通訊器材的規定。蔡男在父母陪同下到案說明，承認有在飛航中拍攝，供稱實在是太興奮，才會在機長廣播關機後，忍不住開啟手機拍照。

檢方考量蔡無前科，因一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，且行為所生危害非鉅，犯罪情節屬輕微，因此給予緩起訴處分。