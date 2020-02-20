黃國昌爆密室喬慶富貸款 簡太郎反控誣告

時代力量前立委黃國昌質疑時任行政院秘書長簡太郎，為協助慶富公司爭取200多億元無擔保貸款，濫權找公股行庫董事長密談，2017年11月間告發簡涉貪汙等罪。高雄地檢署查無不法予以簽結，簡反控黃涉誣告及妨害名譽，北檢調查後認為慶富案與公共利益相關，屬可受公評之事，適當發表評論，今不起訴黃。

承造海軍六艘獵雷艦案的慶富公司，因財務不佳而利用虛偽增資等方式向多間銀行詐貸63億元，高雄地院去年9月27日依違反銀行法、偽造文書等罪，判董事長陳慶男25年徒刑、併科罰金1億500萬元，另依違反銀行法裁罰慶富公司2億8千萬元，可上訴。

慶富案偵辦期間，黃國昌數度爆料且親赴北檢告發，他指控，簡太郎擔任行政院秘書長時，為幫財務狀況不佳的慶富公司爭取無擔保貸款，違法濫用職權，找公股行庫董事長至其辦公室，舉行無記錄的秘密會議施壓，觸犯貪汙治罪條例。

北檢將全案移轉至雄檢偵辦。雄檢調查後，認定簡太郎因陳慶男陳情，曾找銀行團召開兩次協調會，但各銀行是否參貸或主辦都是自行評估，且在兩次協調會間，已確定由第一銀行主辦聯貸案，因查無施壓舞弊情形，予以簽結。

事後，簡太郎反控黃涉誣告及妨害名譽。檢方調查後，認為慶富案與公益相關，屬可受公評之事，簡太郎也確實曾找銀行團開會，黃國昌並非無中生有，且黃只是質疑此行為涉嫌違法，屬合理評論範疇，因此不起訴。