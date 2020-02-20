散布過世司機新冠肺炎假訊息 調查局抓到彰化2市民送辦

新冠肺炎疫情延燒，全台截至今已有24例確診。調查局追查網路LINE社群謠傳，「過世的司機的姊姊住○○，也得了肺炎，姪子也中，住在○○對面開雜貨店」等不實訊息，確認是彰化楊姓、莊姓市民所散布，彰化縣調站已於昨日約談兩人到案並移送彰化地檢署複訊。

調查局指出，近期我國出現首位新冠肺炎死亡案例，網路社群流竄大量不實訊息以致人心惶惶。為穩定民眾對疫情不安情緒，並防止不實疫情及謠言影響公共秩序、干擾防治作業，故針對多起假消息案件進行調查。

LINE社群謠傳「過世的司機的姊姊住○○，也得了肺炎，姪子也中，住在○○對面開雜貨店」等不實訊息，網路一傳十、十傳百，引發人心惶惶。被點名的相關餐廳、賣場、修車廠、車行、診所與理容院等地點，生意全都大受影響。

調查局表示，楊、莊兩人到案後，證實確實有散布不實訊息，供稱消息來源均是個人LINE社群友人，昨移送檢方複訊，均將以涉嫌違反傳染病防治法送辦。

新冠疫情日益嚴峻，國內陸續確診多起新冠肺炎相關病例，居家檢疫及隔離人數亦逐日攀升，受我國民眾高度關注。調查局呼籲，民眾審慎閱聽思辨各方消息，切勿人云亦云、轉傳不實訊息以免誤蹈法網。