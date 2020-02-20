快訊

多名新冠病人確診前數度就醫 基層醫人人自危瘋防護

拜神不隔離？南韓密集接觸千人的「新天地教會」防疫災難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

散布過世司機新冠肺炎假訊息 調查局抓到彰化2市民送辦

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導
法務部調查局。本報資料照片
法務部調查局。本報資料照片

新冠肺炎疫情延燒，全台截至今已有24例確診。調查局追查網路LINE社群謠傳，「過世的司機的姊姊住○○，也得了肺炎，姪子也中，住在○○對面開雜貨店」等不實訊息，確認是彰化楊姓、莊姓市民所散布，彰化縣調站已於昨日約談兩人到案並移送彰化地檢署複訊。

調查局指出，近期我國出現首位新冠肺炎死亡案例，網路社群流竄大量不實訊息以致人心惶惶。為穩定民眾對疫情不安情緒，並防止不實疫情及謠言影響公共秩序、干擾防治作業，故針對多起假消息案件進行調查。

LINE社群謠傳「過世的司機的姊姊住○○，也得了肺炎，姪子也中，住在○○對面開雜貨店」等不實訊息，網路一傳十、十傳百，引發人心惶惶。被點名的相關餐廳、賣場、修車廠、車行、診所與理容院等地點，生意全都大受影響。

調查局表示，楊、莊兩人到案後，證實確實有散布不實訊息，供稱消息來源均是個人LINE社群友人，昨移送檢方複訊，均將以涉嫌違反傳染病防治法送辦。

新冠疫情日益嚴峻，國內陸續確診多起新冠肺炎相關病例，居家檢疫及隔離人數亦逐日攀升，受我國民眾高度關注。調查局呼籲，民眾審慎閱聽思辨各方消息，切勿人云亦云、轉傳不實訊息以免誤蹈法網。

新冠肺炎 疫情 LINE 假消息

延伸閱讀

調查局再揪新冠肺炎死亡假訊息 約談散布者

新冠肺炎第24例確診 侯友宜：建議中央防疫一級開設

新冠肺炎一人確診、全校停課 鄭文燦：給中央的建議

員工曾接觸新冠肺炎確診者 韓晶片廠隔離800多人

相關新聞

民進黨送50萬個口罩到香港？兩網友散播假訊息被法辦

新冠肺炎引起口罩搶購，吳姓男子自拍影片上傳網路，稱「民進黨政府送了50萬個口罩到香港」，劉姓男子轉傳該影片，刑事局發現是...

湖北大陸客來台逾期停留 自首反嚇壞移民單位

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，移民署南區事務大隊今天接獲大陸湖北來台旅客告知，說因居留逾期要去「自首」，移民署人員得悉他...

散布過世司機新冠肺炎假訊息 調查局抓到彰化2市民送辦

新冠肺炎疫情延燒，全台截至今已有24例確診。調查局追查網路LINE社群謠傳，「過世的司機的姊姊住○○，也得了肺炎，姪子也...

檢察「4策士」獻策 六都檢察長調動明揭曉

全國檢察長人事異動在即，5個職務出缺，法務部長蔡清祥連日徵詢4名檢察高層詢問六都檢察長建議人選，已有定見，確定六都檢察長...

遠航MD-82將除役 航空迷猛拍不慎違法

一名蔡姓男大生前年高中畢業前與朋友從松山機場飛往澎湖遊玩，發現搭乘即將除役的遠航MD-82，拿起手機拍片留念，隔年貼在臉...

黃國昌爆密室喬慶富貸款 簡太郎反控誣告

時代力量前立委黃國昌質疑時任行政院秘書長簡太郎，為協助慶富公司爭取200多億元無擔保貸款，濫權找公股行庫董事長密談，20...

新竹縣政府等4地方遭搜索 疑與3年前建案有關

新竹地檢署指揮法務部廉政署，今天上午搜索新竹縣政府消保官辦公室等4個地方，帶走3、4人，據了解，搜索原因疑與建設公司及3...

調查局再揪新冠肺炎死亡假訊息 約談散布者

調查局追查新冠肺炎死亡假訊息案，查出近期有人於LINE社群謠傳，指「過世的司機的姊姊住某處，也得了肺炎，姪子也中，住在某...

越南移工騎車撞倒老婦 還把人丟到橋下殺人未遂起訴

新北市瑞芳工業區阮姓越南移工騎機車撞倒79歲老婦，竟未救人，還涉嫌把老婦丟到橋下，再逃離現場。目擊過程的公車司機報案，老...

技宸輸出戰略性產品到伊朗 總經理20萬交保

板卡大廠技嘉集團子公司技宸，被控未向經濟部取得輸出許可證，私下將戰略高科技貨品經由香港運送伊朗，涉及違反貿易法。調查局台北市調查處昨天約談負責人李宜泰、總經理莊再華及員工鄒華芹等人。台北地檢署複訊後命莊再華以20萬元交保，限制出境，鄒華芹5萬元交保，李宜泰請回。

他辯潑5公升汽油縱火不是故意的 判6年6月

陳姓男子與同事住公司宿舍，去年陳無故深夜買5公升汽油，往大門潑放後點燃，大火造成內部10人緊急逃命，導致3人嗆傷，事後陳否認，辯稱不是故意放火。法院認為陳無端放火，具殺人不確定故意，從重依殺人未遂罪判他6年6月，可上訴。

分屍乳房做標本…陳伯謙遭求償1500萬 想換法官被打臉

射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員後勒斃，再分屍割下乳頭試圖做標本；一審依強制性交故意殺人等罪判陳死刑，案件仍在高等法院審理中...

熱門新聞

2線道左轉專用道直行被檢舉 她：形同陷阱

獨／韓國瑜遞狀撤告吳子嘉 原因：選後冤仇可一揭而過

新北蘆洲驚傳父子尋短 傳訊「欠你的錢下輩子再還」

花蓮縣府花546萬建傅崐萁資料庫 公懲會：浪費公帑

機務段員工從屏東偷運機車搭到高雄 台鐵將懲處

用老公臉書帳號貼「假」新冠肺炎訊息 彰化夫妻遭法辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。