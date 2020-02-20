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分屍乳房做標本…陳伯謙遭求償1500萬 想換法官被打臉

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
陳伯謙。本報資料照片
陳伯謙。本報資料照片

射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員後勒斃，再分屍割下乳頭試圖做標本；一審依強制性交故意殺人等罪判陳死刑，案件仍在高等法院審理中。民事部分，高女家屬向陳伯謙求償約1500萬元，台北地方法院由法官楊惠如審理，但陳伯謙認為，楊惠如的丈夫是判他死刑的法官林彥成，審判恐有偏頗，因此聲請法官迴避，但合議庭裁定駁回，可抗告。

陳伯謙認為，楊惠如的丈夫是一審審理刑事案件的法官林彥成，難以期待楊惠如可以秉持客觀中立立場審判，有偏頗之虞；且本案是重大社會矚目案件，刑事案件縱然保密審理，仍有極高的曝光率，難以認定楊惠如不會從林彥成那得知刑事案件審理的資訊，心證恐受影響。

陳伯謙主張，刑事附帶民事訴訟性質屬於獨立訴訟，刑事判決無從拘束民事訴訟，但民事訴訟法官和形式法官有親密性、排他性的永久結合關係，無論法官具有何等法學素養及辦案經驗，也難以期待會詳加審閱卷證資料、獨立調查證據後，做成和丈夫相反或不同的見解。

陳伯謙指出，楊惠如在民事開庭時曾問他，「為何在警巡、偵查、一審準備程序均坦承有殺人，直到一審審理程序才說是Eric所殺害？」、「Eric是做什麼？為什麼會害怕他？」等語，顯見已受到丈夫林彥成的影響，而有預斷之虞，更直接表示「已經給你們很多時間了，不盡快提出我就要直接辯結」等語，已經逸脫民事訴訟法官職權。

台北地院合議庭認為，本案第一次開庭時，楊惠如就有主動告知丈夫是林彥成，原告和被告均同意由楊惠如受理案件，詳細記載於筆錄中，事後也沒有人聲請更正，依照刑事訴訟法規定，陳伯謙不得再聲請法官迴避。

另外，楊惠如在法庭中詢問的問題，僅是法官指揮程序，難以此認定法官有偏頗，陳伯謙也沒有說明法官和本案審理結果有何利害關係，或是和當事人間有親交嫌怨，不足以認定法官不公平審判，因此裁定駁回聲請。

民事訴訟 殺人 死刑
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