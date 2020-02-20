在逃詐團主嫌嗆警：「我在大陸，死警察來抓我啊」

詐騙集團成員假冒「王道銀行」理財專員在臉書散布可以代為辦理貸款，向被害人詐取帳戶存摺，然後在微信「台中少年版」吸收少年充當「收簿手」，經警逮獲部分成員，在逃主嫌「精彩弟」在微信嗆警「我在大陸、死警察，剛剛在錄我音？快點，來抓我」，台中地檢署查出詐團向21名被害人詐取38本帳戶，再向18名被害人詐財99萬元，今天依違反組織犯罪防制條例等罪起訴詐團「總務」邵男及同夥共18人，另3名少年移少年法庭裁定收容。

檢察官查出，詐團主腦「精彩弟」，與總務邵男（25歲）、總收簿手劉男（35歲）及吳男（51歲）、收簿手鄭男（25歲）、介紹人「阿志」、交收手袁男（23歲）等人，從去年8月間起，假冒「王道銀行」理財專員在臉書散布可以代為辦理貸款之訊息，等被害人主動聯繫後，便會透過LINE向被害人表示可以幫忙製造金融帳戶內的交易記錄，並要求被害人將相關銀行帳戶存摺、提款卡與密碼，以「店到店」的包裹模式寄送到不特定的便利商店內。

詐團還在LINE或微信「台中少年版」散布「輕鬆賺錢」或「全職收貨員」不實徵才訊息，以每收取1個包裹就給予500元至700元的高額報酬來誘使不黯世事的未成年人，前來替詐騙集團收取這些遭騙取的金融帳戶提款卡包裹。

詐團取得被害人的提款卡與密碼後，再以「網路購物的解除分期付款」或「低價販賣IPHONE手機」、或「猜猜我是誰」等，詐騙不知情的民眾將款項匯入被害人所提供的提款卡帳戶內，以此方式騙取民眾的金錢，從去年8月至10月，共有18人被騙，遭詐騙新台幣99萬餘元。

警方在偵辦期間逮獲詐團部分成員，查扣8本被害人帳戶，員警持落網嫌犯手機與詐團主嫌「精彩弟」聯絡，被「精彩弟」識破，他嗆警說「我跟你說，早上被你玩，那8件送給你，你知道我在哪麼？」、「跟你開個定位，算我不小心，我在大陸，你來抓我啊，死警察」、「剛剛在錄我音，笑死，快點，拜託來抓我」。