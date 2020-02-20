台南藥局遭檢警調搜索 大門深鎖貼「周日營業」告示

台南市南區一藥局經披露手握百萬口罩貨源，更以每個15元高價出售，台南檢警調昨天現場兩度搜索，現場並未發現大量口罩囤積，但扣得口罩的進銷貨憑證，陳姓老闆娘遭檢方帶回偵訊後10萬元交保，今天藥局則拉下鐵捲門暫停歇業，張貼「星期日早上9點照常營業」。

台南地檢署民生專組檢察官黃齡慧指揮台南市調查處、台南市警局第六分局人員前往該藥局進行搜索外，進一步追查口罩來源與去向。檢方指出，目前正進一步釐清該藥局是否有違反刑法251條及傳染病防治法第61條，意圖哄抬口罩價格而囤積的情事。

然而，陳姓老闆娘否認囤積口罩及哄抬等情事。檢察官複訊認她有犯罪嫌疑，但無聲請羈押的必要，昨晚命以10萬元交保。檢方指出，全案仍有深入調查的必要，將會繼續追查口罩流向等。