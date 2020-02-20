國健署科長買手機耍威欺學生 公懲會記過1次

台北醫學大學牙醫系學生上網轉賣二手iPhone X，買家卻處處向學生找碴，稱自己是衛福部心口司「周姓科長」，恐嚇學生「以後你參加PGY訓練就會遇到我」，學生怒將對話過程PO上PTT，引發熱議，網友查出男子為國健署科長周建銘。公務員懲戒委員會昨判周記過1次。

周上網買手機，涉冒用衛福部其他部門官員身分並威脅學生賣家。台北醫學大學牙醫系學生上網轉賣二手iPhone X，買家事後傳訊指手機鏡頭破損，要求賠償維修費用或退貨；買家在查出賣家是醫學生後，稱自己是衛福部心口司科長，並恐嚇「以後你參加PGY訓練（畢業後一般醫學訓練）就會碰到我」。

學生將對話過程公布於PTT，引發熱議。網友比對，發現周建銘任職國健署，周事發後辯稱「手機或帳號遭盜用」，衛福部政風處追查，他才坦承手機交易與PTT、LINE帳號及留言都是他所為。國健署認為周的個人行為嚴重影響機關形象，去年11月將他調職、記大過處分，同時移送偵辦。周坦承，5、6年前就開始在網路從事手機商業交易，「非常自責」。