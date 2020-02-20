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送碗公涉賄？獨派「脫衣姊」柳淑芳超誠實：我又不可能當選

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
前年以無黨籍身分參選高雄市議員的柳淑芳遭控「送碗公」涉賄，橋頭地院綜衡各跡證後，判她無罪，可上訴。圖／本報系資料照
前年以無黨籍身分參選高雄市議員的柳淑芳遭控「送碗公」涉賄，橋頭地院綜衡各跡證後，判她無罪，可上訴。圖／本報系資料照

獨派扁粉「脫衣姊」柳淑芳多次投入選戰，屢敗屢戰，前年用無黨籍身分參選高雄市議員時，卻遭控蹭民進黨籍高市長候選人陳其邁演講場合，發送「碗公」給選民，涉嫌行賄。但柳直喊冤，「有機會當選的人才要賄選」，自認根本不可能當選，沒必要行賄，橋頭地院綜衡各跡證，採信柳淑芳說詞，判她無罪，可上訴。

柳淑芳前年以無黨籍身分，投入高雄市左楠區市議員選戰；選前1個月時，陳其邁到楠梓區發表演講，其他其他候選人也順勢造勢，柳淑芳「蹭人潮」也到該造勢晚會現場「送碗公」，只要在場民眾排隊，都能收到1只碗公。但檢警據報，柳在送碗公時說「投4號」競選，警方深入追查，發現該碗公市價60元，柳遭依涉嫌違反選罷法起訴。

柳淑芳到案坦承「送碗公」一事，但堅決否認行賄，辯稱單單碗公不足以動搖選民意象，自認只是單純想加深選民印象而已，「根本沒有對價關係」，況且當天是陳其邁的場子，在場也有其他市議員候選人及她們的支持者，送碗公並沒有針對特定對象，也不確定領碗公的有沒有投票權。

柳淑芳再三強調，當天只有在後排偷偷發放，沒有多說話，也沒有特別口頭要民眾支持；她再指，當時根本還沒抽籤，不可能要民眾「投4號」；接受訊問時，柳甚至直言「有機會當選之人才需要賄選」，自認歷年參選得票數都極低，根本不可能當選，也自然沒有賄選動機。柳的辯護人也表示，「她有自知之明」。

除了撇賄選動機之外，柳淑芳也表示，該碗公市場零售價僅30元，價格不如網路上賣價60元，有在法務部所訂定的贈送物品價值標準內。

橋頭地院傳喚當天在場領碗公的宋姓、蔡姓選民，她們均表示，只聽到「請大家排好隊，一人拿一個碗公」，但因天色昏暗，沒看到柳淑芳，就依指示排隊領碗公；因候選人沒當場拜託，「沒有講什麼話」，也不知道發放目的。

至於該批碗公到底要價多少？賣碗公給柳淑芳的批發商到庭釋疑，表示前年收到柳傳訊息來訂貨，還強調「30元送選民」，知道柳的意思是要低於法定贈送價值，所以就準備一批單價25元，共2千個碗公給柳；批發商還說，警方查到的網路定價之所以較高，是因還要納入運送風險、客戶退貨、系統商抽成等額外成本，會比市場零售價高出6成。

合議庭審理認為，柳淑芳所贈與的碗公，是否足以動搖投票人意向仍有疑義，判斷只是單純用來加深民眾印象、或或提升民眾對她的好感，應該不足以影響選舉公平性或純潔性。綜合考量後，橋頭地院判柳淑芳無罪，可上訴。

柳淑芳從2006年起，五度參選市議員、立委選戰，起初都是用無黨籍身分參選，直到今年才披上台灣獨立黨籍，角逐左楠區域立委，但仍落敗。選舉期間，身為獨派扁迷的柳淑芳話題不斷，曾多次在抽籤現場「脫衣」表達訴求，被外界稱為「脫衣姊」；2020立委選舉一戰最終以939票落敗。

賄選 2020立委選舉 陳其邁
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