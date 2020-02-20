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新冠肺炎疫情延燒 彰化地院順勢推訴訟程序視訊服務
民眾對於法院訴訟程序不了解，須尋求諮詢，彰化地方法院配合司法院便民政策，今天起與縣內30個據點合作，啟動視訊系統，民眾可就近到據點與法院連線視訊諮詢，節省往返法院訴訟程序諮詢的耗費，法院也指出，目前新冠病毒疫情延燒，透過視訊諮詢民眾也可減少感染機會。
彰化地方法院統計民眾到院內針對訴訟程序諮詢每月約有1千多件，雖也能透過電話詢問，但目前櫃台僅3名人力，民眾時常電話打不進去，到現場排隊也需抽號碼牌，若非鄰近鄉鎮居民，往返法院耗費時間精力。
訴訟程序諮詢人員發現，民眾詢問財產繼承的問題最常見，另包括怎麼提告、請求離婚等程序有的也一知半解，不利爭取權益，彰化地院庭長紀佳良說，訴訟程序視訊諮詢由書記官為民眾解答，若有法律問題也另有法律諮詢服務及法扶資訊提供民眾。
彰化地院近期設置「訴訟程序視訊諮詢服務管理系統」，並獲得彰化縣府支持，陸續在縣內26鄉鎮地戶政事務所及所屬辦公室、地方稅務局員林分局、北斗分局、彰化縣政府消費者服務中心、二水鄉調解委員會，共30處建置遠端視訊的連線設備，民眾可以就近到居住的鄉鎮市服務據諮詢。
彰化地院院長蔡名曜說，新冠肺炎疫情影響下，民眾有法律程序問題透過視訊諮詢，可避免往返途中搭乘空氣不流通的交通工具，或出入人潮擁擠之公共場所，減少病毒感染機會。
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