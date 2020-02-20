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網路亂傳白牌車司機姪女婿疫情 衛生局：最高罰300萬
中央流行疫情指揮中心日前宣布新冠肺炎確診第19例為白牌車司機，同桌吃飯的姪女婿為第22例。台中市衛生局疾管科長湯澡瑛今天說明，網路流傳「新冠肺炎確診第22例白牌車司機姪女婿，住在豐原OO路，目前正在豐原一家醫院負壓病房隔離治療中」是假訊息，衛生局已經請警察局調查中，呼籲民眾勿散布不實訊息，違者將依傳染病防治法法辦，最高罰300萬元。
衛生局呼籲民眾，所有的疫情都要以中央流行疫情指揮中心公布說明的為主，請民眾不要隨意轉貼散布沒有經過證實的疫情資訊，如果違反，散布不實訊息，將依傳染病防治法移送地檢署偵辦，最高罰300萬元。
網路謠言還包括「司機親戚在台中某醫院當護士也中了」，被指涉的醫院在臉書澄清表示，截至前天為止，醫院未收治過新冠肺炎確診病人，網路謠傳本院收治確認病人並非事實，請勿以訛傳訛，若謠言涉醫院聲譽，將蒐集相關事證提起告訴，決不寬貸。
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