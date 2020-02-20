台灣華映破產 企業工會告發林蔚山夫婦涉證交法

大同集團旗下面板廠中華映管宣布破產，積欠員工近億元工資。桃園市中華映股份有限公司企業工會認為，母公司大同與台灣華映董事長林蔚山、林郭文艷涉隱匿重大訊息，今赴台北地檢署告發兩人涉違反證交法財報不實、不合營業常規、特別背信等罪，籲請檢調儘速偵辦。

中華映管股份有限公司宣布破產，去年10月初向桃園市府提報大量解僱計畫書，因其未依法給付1800多名員工的8、9月薪資，將先由勞動部墊償基金給付。

工會表示，林蔚山、林郭文艷長年擔任台灣華映董事長、董事，且林郭文艷在2017年3月8日前也是深圳證券交易所上市的中國華映科技董事及戰略委員會委員，2人長年也是台灣華映母公司大同公司的實際負責人。

2018年12月13日晚間，台灣華映突然宣布聲請重整，華映工會及員工無人事先知悉消息，而當時台灣華映宣稱，原因是中國孫公司華映科技向台灣華映追討帳款、子公司華映百慕達公司無法清償12月18日到期的香港民生銀行5300萬美元借款。

工會認為，台灣華映或母公司大同，隱匿對公司具有重大影響的資訊，未誠實在財務報表揭露，已涉嫌違反證交法財報不實罪，因此提出告發，並籲請檢調儘速查扣台灣華映的所有財務、業務資料，以免全部被銷毀。