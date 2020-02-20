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爆料劉政池私占國有地 立委何志偉確定要賠35萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
立法委員何志偉爆料劉政池私占國有地，最高法院判賠35萬元確定。本報資料照片
立法委員何志偉爆料劉政池私占國有地，最高法院判賠35萬元確定。本報資料照片

立法委員何志偉2013年擔任台北市議員期間，爆料指控前苗栗縣長劉政鴻的胞弟劉政池私占至少10處國有地，劉政池不滿提民事訴訟，要求何志偉賠償，一審判何志偉應賠償50萬元並登報道歉，二審改判何志偉應賠償35萬元並登報道歉，最高法院駁回上訴，全案確定。

劉政池1998年購買台北市泉源段國有地3棟建物，再向國有財產局（改制前）申請承租上千坪土地，想開發溫泉會館，卻發現土地位在禁止開發的國家公園特別景觀區；他申請分割土地，並把一棟建物所有權移轉給胞妹、大女兒，以她們的名義申請建照。

劉未經核准，2004年委託廠商在七七行館下方開挖山坡地，置入貨櫃、接電，占國土1400餘坪；他2007年至2009年雇工人剷除公有山坡地植栽，私自鋪設草皮、地磚、步道等設備，最高法院依違反水土保持法判劉政池1年2月徒刑定讞，他另被控私設草皮地磚、偽造文書部分發回更審。

何志偉2013年間開記者會出示空照圖，質疑劉除七七行館，還自2009年起濫墾濫挖，把北投泉源段4小段私有地及國有地與77行館連結，「劉政池至少還有10處私佔國有地未曝光，及另擁數間別墅，正複製同樣模式侵佔國有地」、「七七行館從成本3百萬變成7億7千萬元的豪宅，價格翻揚了好幾十倍」等語，爆料劉政池圈地達20公頃，企圖以溫泉、沉香木，炒作陽明山豪宅地皮。

劉政池不滿一狀告上法院，要何志偉負起損害賠償責任，士林地院一審認為何志偉無法舉證爆料屬實，因此判賠50萬元並登報道歉；雙方均不服提上訴，高院二審認為，何志偉的爆料明確表明行為、數目、面積及金額，是可被驗證真偽的事實，已非單純意見表達，但何志偉卻無事實根據，已妨害劉政池名譽，改判賠35萬元並登報道歉；最高法院駁回上訴，全案確定。

何志偉 國有地 劉政鴻
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