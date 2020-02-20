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獨／韓國瑜遞狀撤告吳子嘉 原因：選後冤仇可一揭而過

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
高雄市長韓國瑜。 圖／聯合報系資料照片
高雄市長韓國瑜。 圖／聯合報系資料照片

美麗島電子報董事長吳子嘉於2020年總統大選期間，指國民黨提名總統候選人、高雄市長韓國瑜與「王小姐」有婚外情、生私生女，韓提告，吳依誹謗罪嫌提起公訴，法院審理中；韓本周遞狀表示，本於愛與包容撤回告訴，台北地院近日對吳子嘉判決公訴不受理。

韓國瑜參與大選被政論名嘴高密度檢視，衍生許多妨害名譽訴訟，吳子嘉被控加重誹謗罪，是台北地檢署調查證據、傳喚證人後起訴的案件；韓的狀子說，誹謗案件承蒙檢察官、法官費心依法偵查、起訴及審理，謹致謝忱，他不再追究吳子嘉犯行，要撤回告訴。

刑事撤回告訴狀指出，吳子嘉雖然對他提出種種不實指述、貶抑他的名聲，甚至造成他的家人、無辜者都受到傷害，不過，他與吳子嘉本來就沒有私怨，吳子嘉對他的評論，或許是基於政治立場不同而不得不然也。

韓國瑜認為，既然總統大選已經選完，選戰期間發生的相關是非冤仇應可一揭而過，因此，他本於「愛與包容」的初衷不願再追究，以免雙方徒增訟累及浪費有限的司法資源。

事實上，法官許筑婷去年12月18日開庭時，韓國瑜的委任律師稱吳子嘉被起訴後，韓希望吳能在公開場合道歉、澄清報導不實，還指吳想和解，卻在電視上繼續攻擊韓；吳子嘉的律師解釋，吳的工作本來就是分析與評論，如果韓感覺不舒服，可再溝通。

去年5月，吳子嘉在YouTube「吳董談大選」頻道指韓國瑜與新莊「王小姐」有十多年婚外情，兩人生下女兒，韓贈屋安頓她們；吳指韓當選市長後託人帶幾千萬給「王小姐」作生活照顧費，檢方認為吳發言前應查證及篩選，卻不能證明所言為真，去年8月25日起訴吳子嘉。

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