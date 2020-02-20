網傳居家隔離小孩公園溜滑梯假消息 南警主動偵辦

台南市有網友在臉書社團PO文，指出安南區某處公園有家長帶正在居家隔離的小孩外出溜滑梯，此文一出，造成許多在地人恐慌，市警三分局發現此篇貼文，經調查證實為假消息後，將涉案人周女依傳染病防治法罪嫌，今天函送台南地檢署偵辦。

周女（41歲）於本月18日晚間在臉書媽媽社團發布關於新冠肺炎疫情訊息後，警方於即向里長、區公所、衛生所等單位查證，以確認訊息真實性，經過調查，警方發現該則貼文為假訊息，立即主動聯繫被訛傳違反防疫規定郭姓家長到案說明。

郭小姐表示，家中確實有自大陸返台人士，但有遵守「居家檢疫」規定，並非如網路假訊息所言，到處趴趴走，且遭民眾目擊溜滑梯兒童，並非政府列管居家隔離對象，希望警方調查後可以還予清白。

警方昨晚將PO文者傳周女通知到案，她是想問大家這樣不聽里長勸阻的行為，該如何檢舉，是善心提醒其他人，不知這樣PO文會違法。

第三分局呼籲，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，可依傳染病防治法移送檢察機關偵辦，最高可科以300萬元罰金；如未涉刑罰者，也可依社會秩序維護法裁處罰鍰。請民眾務必查證訊息內容，切勿以訛傳訛，造成社會大眾不必要恐慌，並觸犯法網。